Με Klavdia και Ελένη Φουρέιρα η αλλαγή του χρόνου σε Πάρκο Τρίτση και Πεδίον του Άρεως

Klavdia και Ελένη Φουρέιρα θα διασκεδάσουν τους Αθηναίους και όχι μόνο, το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς. Οι δύο τραγουδίστριες θα εμφανιστούν στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον Άρεως και στο ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαμπερά πρωτοχρονιάτικα ρεβεγιόν με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής, street parties, ξεχωριστές συναυλίες για όλη την οικογένεια, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και πολλά διασκεδαστικά happenings. Τα ονόματα των Klavdia και Ελένη Φουρέιρα, δεσπόζουν στις σχετικές λίστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής. Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς».

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο ΔΕΗ Xmas West Park

Μία ώρα πριν κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park θα τραγουδήσει η Κλαυδία και μαζί της θα συμμετέχουν οι DJ Playmen.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, που θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, οι COOKS, η πιο… γευστική μπάντα κρουστών, μετατρέπουν τη σκηνή σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τον Μάγο Sankara και ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές.

Η διασκέδαση όμως δεν σταματά μόνο εκεί, αφού οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές, δραστηριότητες: το stage των δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.

Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00-22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00-22:00, με ελεύθερη είσοδο. Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.gr

«Πρεμιέρα» του 2026 με Ελένη Φουρέιρα στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως

Λάμψη και ρυθμός, θα είναι τα βασικά συστατικά του μεγάλου street party που θα στηθεί στο main stage του Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα.

Η Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για clubbing κλίμα πριν και μετά την αντίστροφη μέτρηση.

Νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου γεμίζουν το Χωριό με ήχους και μελωδίες, εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.

Οι εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις όμως δεν σταματούν την Πρωτοχρονιά: το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19.30 ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό και κατακτούν κάθε γωνιά του, με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς

Στο main stage, στις 4 Ιανουαρίου, στις 13:00 είναι προγραμματισμένη συναυλία με τον Πάνο Μουζουράκη.

Ξυλοπόδαροι περιμένουν τους μικρούς μας φίλους λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17.00, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις κλείνουν ανήμερα των Θεοφανίων στη 1 το μεσημέρι, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και την καθιερωμένη συναυλία τους με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22:00.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://xmasvillageattica.gr.