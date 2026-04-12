Μεγακλής Βιντιάδης για Γιώργο Μαρίνο: Τον έκαναν να χαθεί κάποιοι που απέβλεπαν σε οικονομικά οφέλη

Ο Μεγακλής Βιντιάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, που προβλήθηκε την Κυριακή του Πάσχα και μίλησε για την ελληνική τηλεόραση του σήμερα, τους ηθοποιούς που γίνονται παρουσιαστές και για εκπομπές που άφησαν το δικό τους «αποτύπωμα» τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν φίλος και συνεργάτης του. Όπως είπε, όταν ρωτήθηκε για τα τελευταία χρόνια της ζωής του σόουμαν, δεν επέλεξε αλλά αναγκάστηκε να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σχολιάζοντας τους ηθοποιούς σε ρόλο παρουσιαστών, ο Μεγακλής Βιντιάδης τόνισε πως «Δεν με ενοχλεί που κάποιοι ηθοποιοί παρουσιάζουν εκπομπές, αρκεί να μπορούν και να έχουν και το “γκελ”. Ο Γιώργος Μαρίνος, για παράδειγμα, παρουσίασε άψογα το “Ciao ANT1”. Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν στις “τσαούσες” και από πολύ μικρή φαινόταν ότι θα έχει πρόοδο. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα παιδί πανέξυπνο. Τον λέω παιδί, γιατί ήταν παιδί. Ήταν ψείρας στη δουλειά του, ήθελε όλα να ήταν καλά. Κάναμε πολύ παρέα. Δε χάθηκε, τον έκαναν να χαθεί κάποιοι, οι οποίοι απέβλεπαν σε οικονομικά οφέλη».

Σε άλλο σημείο ο εμβληματικός σκηνοθέτης σημείωσε: «Προτιμώ την ηρεμία μου παρά αυτή τη φασαρία που γίνεται. Γιατί περί φασαρίας πρόκειται. Δεν υπάρχουν εκπομπές σήμερα οι οποίες θα με ενδιέφεραν δηλαδή. Είναι λίγο της αρπαχτής, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Για να είμαστε ειλικρινείς, οι θεατές δεν βλέπουν πολλή τηλεόραση όπως παλιά. Καταρχήν, δεν υπάρχει εκπομπή που να μην είναι κάτω από τρεις ώρες, είναι αφύσικο αυτό», δηλώνει ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Θα σκηνοθετούσε τον Γιώργο Λιάγκα στο “Πρωινό”, εάν του δινόταν μία μεγάλη αμοιβή ικανοποιητική; «Τι θα σκηνοθετήσω; Για ποιο θέμα; Είναι πέντε τύποι οι οποίοι λένε ό,τι τους έρθει, ο άλλος εκνευρίζεται, λέει διάφορα για να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα έτσι περίεργη, να γράφουν τα έντυπα, τα γνωστά! Όλοι το κάνουν αυτό», απάντησε ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Εγώ δεν ήμουνα από τους φθηνούς. Ήμουνα από τους ακριβούς. Αυτό δεν το κρύβω, αλλά δεν ήμουνα μόνο ακριβός, ήμουνα και δηλωμένος ακριβός στην εφορία. Δεν έχω κάνει φοροδιαφυγή ποτέ», τόνισε σε άλλο σημείο ο Μεγακλής Βιντιάδης.

«Στο Πάμε Πακέτο υπήρχε ένα μελόδραμα ας πούμε, ένα μελό στυλ, ένα κλάμα, ένα τέτοιο και τα λοιπά. Αυτό έπρεπε να βγει. Αυτή η εκπομπή έφτασε στο σημείο να καταλήξει αυτό που είπα πριν. «Αυτό πουλάει», το κλάμα δηλαδή. Και σήμερα αυτό επιδιώκουν. Να φωνάζουν, να εκνευρίζονται, να γίνεται μία κατάσταση διότι πιστεύουν ότι αυτό πουλάει», είπε καταληκτικά ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Ο Μεγακλής Βιντιάδης υπήρξε παντρεμένος με τη γνωστή τραγουδίστρια Πωλίνα, με την οποία διατηρεί καλές σχέσεις μέχρι σήμερα.