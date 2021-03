Νέος «πονοκέφαλος», αλλά αυτή τη φορά όχι μόνο στο Παλάτι: Στα σκαριά κι άλλη βιογραφία της Μέγκαν Μαρκλ, με τον βιογράφο να πληρώνεται… αδρά!

Ο άνθρωπος που θα γράψει τη νέα βιογραφία της Μέγκαν Μαρκλ είναι ο Τομ Μπάουερ. Και ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο με αμοιβή εξαψήφιο νούμερο!

Ο συγγραφέας έχει γράψει έργα για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τόνι Μπλερ και Σάιμον Κάουελ και τώρα ετοιμάζεται για τη μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία της δούκισσας του Σάσσεξ.

Έγραψε επίσης βιογραφία για τον πρίγκιπα Κάρολο το 2018 με τίτλο «Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles».

Στο βιβλίο του δεν είχε συμπεριλάβει ούτε ένα θετικό σχόλιο για τον πρίγκιπα Κάρολο και ισχυρίστηκε ότι αποκάλυψε σχόλια που διατύπωνε η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς για την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Ο Τομ Μπάουερ θα περάσει τον επόμενο χρόνο προετοιμάζοντας το βιβλίο και λέγεται ότι θα συνομιλήσει με συνεργάτες, φίλους και εχθρούς της Μέγκαν Μαρκλ, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολη αποστολή, λόγω της φήμης του.

Αναμένονται επίσης συνομιλίες με πρώην προσωπικό του Μπάκιγχαμ, ιδίως μετά από τους ισχυρισμούς περί εκφοβισμού που προβάλλουν ορισμένοι.

«Πεπεισμένη για το δικό της μεγαλείο, η Μέγκαν πιστεύει ότι, εδώ και χρόνια, υπήρξε θύμα συνωμοσιών με στόχο την καταστροφή του πεπρωμένου της. Ενώ άλλοι ακτινοβολούσαν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μέγκαν είχε μικρή συμμετοχή» έγραψε πρόσφατα ο Μπάουερ σε άρθρο του στην εφημερίδα «The Sun».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ