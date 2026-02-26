Μέγκι Ντρίο: Διάρρηξη στο σπίτι του μοντέλου – «Γνωρίζω τον άντρα που με έκλεψε, τον πήρα τηλέφωνο»

Η διάρρηξη στο σπίτι που μένει η Μέγκι Ντρίο σημειώθηκε προ ημερών και η ίδια αποφάσισε να μιλήσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης (26-02-2026). Το γνωστό μοντέλο ανέφερε πως είδε τον δράστη στην κάμερα και τον αναγνώρισε. Η λεία της κλοπής, αγγίζει τα 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια.

Το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στο σπίτι της Μέγκι Ντρίο, φαίνεται πως έλυσε το μυστήριο για την ταυτότητα του δράστη γρήγορα. Η νεαρή είδε τα βίντεο και διαπίστωσε πως πίσω από τη διάρρηξη, κρυβόταν ένας γνωστός της. Όπως λέει τον πήρε τηλέφωνο και τον ενημέρωσε. Περιμένει να της επιστρέψει τα κλοπιμαία, για να κλείσει η υπόθεση εδώ.

«Είναι γνωστό πρόσωπο αυτό που με έκλεψε. Έχει πάρει πράγματα αξίας. Μου έκλεψαν τσάντα αξίας, μια γούνα που ήταν για προώθηση. Είναι κοντά στα 10 χιλιάρικα» είπε αρχικά η Μέγκι Ντρίο στις δηλώσεις που παραχώρησε.

«Μπήκαν από το παράθυρο, σήκωσαν το ρολό. Πρέπει να έβαλε κάτι και να έβγαλε την ασφάλεια. Είναι άντρας αυτός που με έκλεψε. Τον γνωρίζω και ευελπιστώ μέσα στην ημέρα να με πάρει και να τα φέρει πίσω. Είχε φτιάξει το συγκεκριμένο παράθυρο. Τον έχω πάρει τηλέφωνο και το μόνο που δέχτηκα πίσω είναι “κλείσε τώρα κοιμάμαι, θα τα πούμε μετά”. Έχω και κάμερα, τον έχω δει», αποκάλυψε η Μέγκι Ντρίο.

Μέσα στη μέρα, η Μέγκι Ντρίο περιμένει να μάθει τις προθέσεις του γνωστού της, που κρύβεται πίσω από τη διάρρηξη και την κλοπή στο σπίτι της.