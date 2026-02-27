«Melania»: Guns N’ Roses, Γκρέις Τζόουνς και Πρινς δεν επέτρεψαν χρήση της μουσικής τους στο ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Ο Μαρκ Μπέκμαν, παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Melania» αποκάλυψε ότι καλλιτέχνες όπως οι Guns N’ Roses, η Γκρέις Τζόουνς και οι διαχειριστές της περιουσίας και του έργου του Πρινς αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη χρήση της μουσικής τους στην ταινία για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Η ταινία ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια της 20ημερης περιόδου προτού ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, ορκιστεί για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο.

Εκτός από τους Guns N’ Roses, έχει υπάρξει ήδη διαμάχη σχετικά με τη μουσική που χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, με τον Τζόνι Γκρίνγουντ των Radiohead και τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον να ζητούν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ η μουσικής τους από την ταινία Phantom Thread – ένα αίτημα που απορρίφθηκε από τον παραγωγό.

Ο Μαρκ Μπέκμαν αποκάλυψε επίσης ότι και άλλοι καλλιτέχνες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με την ιδέα της χρήσης της μουσικής τους στο ντοκιμαντέρ και ότι μεταξύ άλλων, οι Guns N’ Roses, η Γκρέις Τζόουνς και οι διαχειριστές του έργου του Πρινς αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στους δημιουργούς της ταινίας.

«Υπήρχε μουσική που προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε, αλλά δυστυχώς, υπήρχε πολιτική σε αυτό» ανέφερε.

«Για παράδειγμα, οι Guns N’ Roses χωρίστηκαν σε δυο πλευρές πολιτικά» πρόσθεσε. «Υπήρχε ένα όμορφο τραγούδι που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε, και ένας από τους τύπους – δεν θέλω να τον ονομάσω, δεν είναι δίκαιο – είπε: “Το έχεις. Πάμε”. Και ο άλλος είπε βασικά: “Δεν υπάρχει περίπτωση”» τόνισε ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ.

«Χρειαζόμασταν την έγκριση όλων για να το συμπεριλάβουμε στην ταινία. Οπότε οι Guns N’ Roses ήταν σίγουρα μια απογοήτευση για εμάς. Όλοι έχουμε μεγάλο σεβασμό στους Guns N’ Roses» πρόσθεσε.

Ο Μπέκμαν συνέχισε δίνοντας πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. «Υπήρχε ένα τραγούδι που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε από την Γκρέις Τζόουνς. Προφανώς, τρέφουμε επίσης τεράστιο σεβασμό προς αυτήν.

«Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πολιτικό εμπόδιο, παρά το γεγονός ότι η ταινία δεν είναι πολιτική. Οπότε αυτό ήταν επίσης απογοητευτικό. Είναι απογοητευτικό όταν οι άνθρωποι βάζουν την πολιτική τόσο πολύ μπροστά και αυτό συνέβη σε κάποιο βαθμό με την ταινία, σίγουρα» εκτίμησε.

Ανέφερε ότι δικηγόρος επικοινώνησε μαζί του και του είπε ότι «ο Prince δεν θα ήθελε ποτέ το τραγούδι του να συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ».