Μελέτης Ηλίας: «Στη δικιά μας οικογένεια το έξυπνο άτομο είναι η γυναίκα μου, εγώ είμαι πιο “μπούφος”»

«Εγώ είμαι λίγο ξεροκέφαλος, καταλαβαίνω το λάθος την πατάω και την ξαναπατάω», παραδέχτηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός
Μελέτης Ηλίας και Θέμιδα Βουτσινά
O Μελέτης Ηλίας και η γυναίκα του, Θέμιδα Βουτσινά / NDP PHOTO

Ο Mελέτης Ηλίας έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και μίλησε για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το Σάββατο (13.09.2025) στην εκπομπή «Μαμά-δες» με παρουσιάστρια την Αρετή Πασχάλη και αναφέρθηκε στον γάμο του με τη Θέμιδα Βουτσινά, με την οποία ο Μελέτης Ηλίας έχει αποκτήσει δύο παιδιά. 

«Στη δικιά μας οικογένεια το έξυπνο άτομο είναι η γυναίκα μου. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητικός και πιο “μπούφος” και τρώω τα μούτρα μου. Η γυναίκα μου έχει την εξυπνάδα να διαχειριστεί τα παιδιά στο σπίτι», παραδέχτηκε ο γνωστός ηθοποιός.

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Μελέτης Ηλίας δήλωσε ότι κάνει λάθη γιατί είναι ξεροκέφαλος.

«Εγώ είμαι λίγο ξεροκέφαλος, καταλαβαίνω το λάθος την πατάω και την ξαναπατάω όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζει και μπαίνει “νερό” στο κρασί μου, αλλά είμαι από αυτούς που… είναι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά είναι μία αλήθεια, χρησιμοποιείς την εξουσία μέσα στην οικογένεια σου και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό, γιατί ξέρεις ότι ο άλλος δεν έχει καθόλου δύναμη ούτε να μιλήσει και να αντικρούσει αυτά που λες, ούτε θέμα διάπλασης, ούτε θέμα μυαλού, ούτε θέμα εμπειρίας. Πρέπει να κάνεις λίγο αυτό το βήμα πίσω», δήλωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι πήγε με τη σύζυγό του σε σύμβουλο γάμου όταν αυτό χρειάστηκε. 

«Αυτό που έξυπνα κάναμε από μεριάς μας ήταν να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό, που ξέρεις ναι μεν ότι είναι λίγο ταμπού ακόμα δυστυχώς, αλλά αν τολμήσεις και κάνεις το βήμα και αψηφήσεις το είναι ταμπού, θα βγεις τρομερά κερδισμένος», εξομολογήθηκε ακόμα ο Μελέτης Ηλίας.

«Όταν ήμουν παιδί δεν ήθελα ποτέ να φέρνω τους γονείς μου σε δύσκολη θέση», είπε για τα δικά του παιδικά χρόνια και το γεγονός ότι ήταν καλό παιδί, ενώ τόνισε ότι η κόρη του τού μοιάζει πολύ.

Τέλος, ο Μελέτης Ηλίας μίλησε για τη διπλή συνεργασία του με τη Βάσω Λασκαράκη στο θέατρο και στην τηλεόραση, στη σειρά «Το σόι σου».

Lifestyle
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άννα Βίσση: Κοσμοσυρροή έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της τραγουδίστριας – Βίντεο με τις ουρές του κόσμου
Σχεδόν έναν χρόνο μετά την περσινή συναυλία της Άννας που παρακολούθησαν 65.000 θεατές, η διάσημη τραγουδίστρια ανανέωσε το ραντεβού της με τους θαυμαστές της
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση
2
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
«Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά», έγραψε στη λεζάντα η Ανδρομάχη
Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους: «Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία»
Ο Τζον Κράιερ αποκαλύπτει για το «Two and a Half Men»: «Έπαιρνα τρεις φορές λιγότερα από τον Τσάρλι Σιν»
Ο ηθοποιός Τζον Κράιερ σπάει τη σιωπή του σε ντοκιμαντέρ του Netflix και αποκαλύπτει το τεράστιο χάσμα στις αμοιβές σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή του, Τσάρλι Σιν, παρά τα σκάνδαλα που απειλούσαν τη σειρά
Ο Τζον Κράιερ 2
