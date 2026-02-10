Lifestyle

Μελίνα Νικολαΐδη έγινε 22 ετών: Το βίντεο με την τούρτα και το μήνυμα για τα γενέθλιά της

Στην ανάρτησή της έγραψε στην λεζάντα: «22 μωρό μου»
Μελίνα Νικολαΐδη

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μελίνα Νικολαΐδη η οποία έγινε 22 ετών.

Το βράδυ της Τρίτης (10.02.2026) η Μελίνα Νικολαΐδη ανέβασε νέο βίντεο με trend του Tik Tok σβήνοντας την τούρτα των γενεθλίων της.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη το Σαββατοκύριακο έσβησε την τούρτα της δίπλα στην μητέρα της, κάνοντας αναρτήσεις στα social media.

«Ποτέ δεν έδειχνα πιο τολμηρή και @@@ γενναία», έγραψε στα αγγλικά η τούρτα της Μελίνας Νικολαΐδη.

Στην ανάρτησή της έγραψε στην λεζάντα: «22 μωρό μου».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina ⋆ Nikolaidi (@melina.nikolaidi)

Η 22χρονη μετά τις σπουδές της στην υποκριτική, αποφάσισε να ξεκινήσει το πρώτο της επαγγελματικό βήμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με την υποκριτική αλλά με τα προϊόντα ομορφιάς, αφού μαζί με την μητέρα της, Δέσποινα Βανδή ξεκίνησαν συλλογή με καλλυντικά.

