Μελίνα Νικολαΐδη: Η νέα της καθημερινότητα στο Λονδίνο με πιλάτες και βόλτες στην στολισμένη πρωτεύουσα

Στο Λονδίνο έχει γυρίσει η Μελίνα Νικολαΐδη από τις αρχές του φθινοπώρου και λίγους μήνες μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο που σπούδαζε υποκριτική, ξεκινώντας πλέον μία νέα καθημερινότητα.

Η 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, Μελίνα Νικολαΐδη, μετακόμισε σε νέο διαμέρισμα στο Λονδίνο, ενώ όπως αποκάλυψε μέσα από το TikTok αυτή τη χρονιά θα παρακολουθήσει κάποια μαθήματα, μεταξύ άλλων και φωνητικής, τα οποία θα την προετοιμάσουν για να κάνει μεταπτυχιακό του χρόνου.

Σήμερα το απόγευμα (24/11/2025) μάλιστα, η Μελίνα Νικολαΐδη δημοσίευσε φωτογραφίες από τη νέα της ζωή στο Λονδίνο. Η 21χρονη κάνει σχεδόν καθημερινά μαθήματα φωνητικής, πηγαίνει για πιλάτες και γυμναστική ενώ στον ελεύθερο χρόνο της πάει στο θέατρο αλλά κάνει και βόλτες στο στολισμένο για τα Χριστούγεννα κέντρο της πρωτεύουσας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melina ⋆ Nikolaidi (@melina.nikolaidi)

Το φετινό καλοκαίρι, η Μελίνα Νικολαΐδη, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Drama, Theatre & Dance του πανεπιστημίου Royal Holloway στο Λονδίνο και η μητέρα της γεμάτη περηφάνια είχε ταξιδέψει στην Αγγλία για να θαυμάσει την κόρη της στην αποφοίτησή της.