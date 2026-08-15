Αλέξανδρος Μπουρδούμης για Αλέξη Τσίπρα: Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ότι δεν ήρθε να δει την ταινία

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης υποδύθηκε τον πρώην πρωθυπουργό στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην αίθουσα» που κυκλοφόρησε το 2019. Σχεδόν 7 χρόνια μετά θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και αποκάλυψε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έδειξε ενδιαφέρον για την παραγωγή. Όπως είπε ο ηθοποιός, του έκανε άσχημη εντύπωση το γεγονός πως δεν ήρθε να δει την ταινία σε επίσημη προβολή.

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», την Παρασκευή 14 Αυγούστου: «Δεν έτυχε να τον συναντήσω. Ήμουν ”κόκκινο πανί” τότε και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Οι δεξιοί δεν ήθελαν να γίνει καθόλου αυτή η ταινία για τους δικούς τους λόγους και οι αριστεροί επίσης. Ήμαστε μία Ψωροκώσταινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ ζήτησα να πιω έναν καφέ και μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ότι δεν ήρθε να δει την ταινία σε επίσημη προβολή. Ασχολείται ένας τόσο μεγάλος σκηνοθέτης, δημιουργός με εσένα, και με εσένα. Δεν είναι τιμητικό αυτό;».

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική ανακοίνωση του ρόλου, περιέγραψε τον ενθουσιασμό του και τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι θα συμμετείχε στην ταινία: «Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα που έχω. Καταρχάς γνώρισα τον Κώστα Γαβρά και όλη η διαδικασία από τα κάστινγκ μέχρι να φτάσω να τον γνωρίσω και μετά να μου ανακοινώσει ότι θα είμαι στην ταινία. Κόντεψα να τρακάρω. Όταν μου το ανακοίνωσε στο τηλέφωνο, έκατσα στην άκρη. Κόντεψα από τη χαρά μου να τρακάρω. Μου είπε ”πήγαινε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο του Βαρουφάκη”. Μετά μου είπε για τον ρόλο. Στην αρχή κρατήσαμε την εμπιστευτικότητα».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη στο οποίο βασίστηκε η ταινία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, ο Κώστας Γαβράς παρουσίασε τον Αλέξη Τσίπρα: «Το βιβλίο έχει μία θέση, δεν λέει κάτι άσχημο. Πέρα από τα οικονομικά του βιβλίου, που είναι δύσκολα να τα παρακολουθήσεις, δεν λέει κάτι άσχημο. Μιλάει για την κόντρα μεταξύ τους. Αυτό όμως που κάνει στην ταινία ο Γαβράς για τον Τσίπρα, τον εξυψώνει. Οι κριτικοί έλεγαν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν “πιασμένος” και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έτσι τον δείχνει στην ταινία».

«Έτσι παίξαμε, ότι δηλαδή κάποια στιγμή ήταν δέσμιος. Το θέμα ήταν αν “πατάς το κόκκινο κουμπί ή όχι;”. Ρώτησα και κάποια στιγμή και τον Βαρουφάκη, αν θα το πατούσε και απάντηση δεν πήρα».