Μέμος Μπεγνής: Με έχουν βρίσει κιόλας επειδή δεν είμαι υπέρ της σύμβασης του γάμου

Για τους λόγους που δεν ονειρεύτηκε ποτέ τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός, Μέμος Μπεγνής όταν φιλοξενήθηκε από την Αθηναϊδα Νέγκα στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα αργά» που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (2/1/2026) στο πρόγραμμα του Action 24.

«Εγώ θέλω να τα κατέβω τα σκαλιά της εκκλησίας, δεν θέλω να τα ανέβω. Δεν μπορώ; Προφανώς και αυτές τις δηλώσεις μου τις εκμαιεύουν αλλά και θέλω να τις πω. Εγώ δεν είμαι ενάντια, όμως εγώ δεν θα το έκανα. Δηλαδή για μένα μιλάω πάντα» παραδέχθηκε, αρχικά, ο δημοφιλής ηθοποιός, Μέμος Μπεγνής.

«Δεν είμαι υπέρ αυτής της σύμβασης, αυτής της συγκατοίκησης, αυτού του ίδιου κρεβατιού. Οι άλλοι που το κάνουν και μπορούν και το κάνουν… μπράβο τους. Το θαυμάζω, ναι, αν και απορώ».

«Εγώ μιλάω για μένα, γιατί με έχουν βρίσει κιόλας γι’ αυτό. “Ποιος νομίζεις ότι είσαι;” και τέτοια, όπως και άλλα πιο βαριά, αλλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα να παντρευτώ και να έχω οικογένεια, γιατί δεν είναι κάτι που με εκφράζει και δεν το ονειρεύτηκα ποτέ στη ζωή μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για οικογένεια και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μέμος Μπεγνής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.