Mente Fuerte για Μαρία Σολωμού: «Ό,τι και αν έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου, την αγαπώ πάρα πολύ»

Καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο πλατό της εκπομπής «After Dark» ήταν το βράδυ του Σαββάτου (20-12-2025) ο Mente Fuerte, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη Μαρία Σολωμού.

Ο γνωστός ράπερ, Mente Fuerte, μίλησε μεταξύ άλλων για το χειρουργείο που έκανε πριν από πέντε χρόνια για να χάσει τα περιττά κιλά, την κατάθλιψη και για τις σχέσεις του με την Μαρία Σολωμού.

«Έχω περάσει σκοτεινή περίοδο με κατάθλιψη. Είχα διαγνωστεί. Έπαιξε μεγάλο ρόλο που είχα personal trainer. Έχει 5 χρόνια. Δεν μπορώ να δω το video clip από το Dale που ήμουν χοντρός και δεν το παραδεχόμουν. Βλέπω διάσημους που λένε ότι έτσι είμαι και θέλω, αλλά δεν είναι σωστό για την υγεία. Το λέμε εμείς οι αδύναμοι», είπε αρχικά ο Mente Fuerte.

Για τη Μαρία Σολωμού, ο Mente Fuerte είπε: «Είναι περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Ό,τι και να έχει γίνει, θα είναι οικογένειά μου. Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να γυρίσω ένα κλειδί και να ξε-αγαπήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ».

«Έχουν λυσσάξει για το τι γίνεται μεταξύ μας» είχε πει η Μαρία Σολωμού για τον Mente Fuerte, σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρουν. Δεν ξέρει κανείς, παιδί μου. Δεν πέφτει σε κανένας λόγος για το τι συμβαίνει αλλά υπάρχει ψωμάκι» είχε προσθέσει η ηθοποιός.