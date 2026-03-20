Metallica: Πάνω από 25.000 αιμοδοσίες στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό

Μία ανιδιοτελής πράξη ζωής πραγματοποίησαν χιλιάδες θαυμαστές των Metallica σε όλο τον κόσμο όταν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αιμοδοσία, χάρη στην πρωτοβουλία που ανέλαβε το συγκρότημα μαζί με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.

Το ίδρυμα των Metallica, «All Within My Hands», εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον οργανισμό τον Απρίλιο του 2025. Έκτοτε, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 25.000 δωρεές αίματος στις ΗΠΑ. Παράλληλα, το συγκρότημα προώθησε την εθελοντική αιμοδοσία και στους διεθνείς σταθμούς της περιοδείας του «M72 World Tour», με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των δωρεών παγκοσμίως να αγγίζει πλέον τις 40.000.

«Μια βασική αποστολή του ιδρύματος «All Within My Hands» είναι να στηρίζει την επείγουσα φροντίδα και τις κοινότητες, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές και τους φίλους μας να αναλάβουν δράση», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος του γκρουπ, Λαρς Ούλριχ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η οικογένεια των Metallica αναγνωρίζει τη σημασία της αιμοδοσίας και δεν δίστασε να συσπειρωθεί πίσω από αυτή τη σωτήρια προσπάθεια. Ο ενθουσιασμός τους, έκανε την πραγματική διαφορά και είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα τους», συμπλήρωσε.