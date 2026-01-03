Μίκι Ρουρκ: Αγνώριστος σε νέες εικόνες – Κινδυνεύει να μείνει άστεγος ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ

Ο Μίκι Ρουρκ σκιά του εαυτού του, σε νέες εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αδύνατος και φανερά καταβεβλημένος, καταγράφηκε έξω από το σπίτι που μένει με ξυρισμένο το κεφάλι του. Δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται αντιμέτωπος με έξωση από την κατοικία του στο Λος Άντζελες, καθώς φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων.

Ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ανταγωνιζόταν σε δημοφιλία τον Τομ Κρουζ και άφησε το στίγμα του με την ταινία «Ενιάμισι εβδομάδες» δίπλα στην Κιμ Μπάσιντζερ, είδε τη λάμψη του να σβήνει. Λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές που έκανε ο Μίκι Ρουρκ, οι καταχρήσεις, η ενασχόληση με την πυγμαχία και οι αλλεπάλληλες πλαστικές επεμβάσεις τον οδήγησαν στο περιθώριο.

Το 2025 αποβλήθηκε από το «Celebrity Big Brother» μετά από χυδαία και ομοφοβικά σχόλια που έκανε. Επέστρεψε στο Λος Άντζελες, όμως τα προβλήματα για τον ίδιο συνεχίστηκαν. Τίποτα σήμερα δεν παραπέμπει στις παλαιότερες, ένδοξες εποχές για τον ίδιο. Η λάμψη έχει δώσει θέση όπως φαίνεται σε σκοτεινά αδιέξοδα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το άλλοτε «κακό παιδί» του Χόλιγουντ έλαβε στις 18 Δεκεμβρίου ειδοποίηση τριών ημερών ώστε να πληρώσει το ενοίκιο ή να αποχωρήσει, εφόσον δεν κατέβαλε τις οφειλές του.

Στην ταινία του 2008 «Ο παλαιστής», ο Μίκι Ρουρκ ερμήνευσε το ρόλο ενός ξεπεσμένου παλαιστή και για το ρόλο αυτό έλαβε το 2009 τη Χρυσή Σφαίρα, ένα βραβείο BAFTA, και μια υποψηφιότητα για Βραβείο Όσκαρ