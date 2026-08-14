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Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ήμουν «κόκκινο πανί» και για αριστερούς και για δεξιούς

«Οι δεξιοί δεν θέλανε καθόλου να γίνει η ταινία ''Ενήλικοι στην αίθουσα'' και οι αριστεροί επίσης», εξομολογείται ο γνωστός ηθοποιός που υποδύθηκε τον Αλέξη Τσίπρα
Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης / NDP Photo / Φωτογραφία Θωμάς Δασκαλάκης
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Τη συνεργασία του με τον Κώστα Γαβρά στην ταινία «Ενήλικοι στην αίθουσα», στην οποία υποδύθηκε τον Αλέξη Τσίπρα θυμήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΕΡΤNews, «Ένας κι Ένας», το βράδυ της Παρασκευής (14.08.2026).

Συνομιλώντας με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο στη συχνότητα του ΕΡΤNews, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην ταινία «Ενήλικοι στην αίθουσα» ως ένα από τα μεγαλύτερα «παράσημα» της καριέρας του.

Μάλιστα, ο δημοφιλής ηθοποιός θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν ο σπουδαίος σκηνοθέτης, Κώστας Γαβράς, τού ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι πήρε τον ρόλο για να παίξει τον Αλέξη Τσίπρα.

«Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα που έχω. Καταρχάς γνώρισα τον Κώστα Γαβρά και όλη η διαδικασία από τα κάστινγκ μέχρι να φτάσω να τον γνωρίσω και μετά να μου ανακοινώσει ότι θα είμαι στην ταινία. Κόντεψα να τρακάρω. Όταν μου το ανακοίνωσε στο τηλέφωνο, έκατσα στην άκρη. Κόντεψα από τη χαρά μου να τρακάρω. Μου είπε ”πήγαινε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο του Βαρουφάκη”», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

Και πρόσθεσε: «Όλα τα θυμάμαι πολύ έντονα και μου ανακοινώνεται αυτό. Έχω φτάσει στην παράσταση, ετοιμάζεται ο κόσμος κι εγώ είμαι στο κέντρο του σταδίου μόνος μου και αρχίζω και φωνάζω ”Ναι! Δεν το πιστεύω”. Δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν, σε φίλο μου, σε σχέση μου. Νομίζω οι πρώτοι που το έμαθαν ήταν οι γονείς μου. Ήταν ένα ταξίδι φανταστικό».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την προετοιμασία που έκανε προκειμένου να προσεγγίσει τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα και για τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος διέκρινε στον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο τρόπος που μιλάμε, αυτά που λέμε παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσεις και να σκανάρεις έναν άνθρωπο που καλείσαι να τον υποδυθείς. Η εξουσία σε αλλάζει θέλοντας και μη. Ο άνθρωπος αλλοιώνεται. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι poker face και το είχε ο Τσίπρας αυτό. Και αν παρατηρήσουμε μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες και όχι μόνο, βλέπεις ότι υπάρχει poker face».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αναφέρθηκε και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα προς τον ελληνικό λαό για το δημοψήφισμα του 2015, περιγράφοντας τη δική του ανάγνωση της στάσης του τότε πρωθυπουργού.

«Τον βλέπεις. Βλέπεις κι έναν πανικό βέβαια. Δηλαδή την ώρα της ομιλίας, ας πούμε, όταν απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό τότε για το δημοψήφισμα, νομίζω ότι από μέσα του έλεγε: ”Δεν πιστεύω να ψηφίσετε Όχι”. Αν λίγο αποκρυπτογραφήσεις, αν κάτσεις και δεις λίγο το βίντεο, ο ίδιος αυτά που εκφράζει και λέει δεν τα πολυπιστεύει. Όλα αυτά όμως συνθέτουν μια προσωπικότητα. Και προσπάθησα κι εγώ αυτό να το κάνω στις σκηνές που έπρεπε να παίξω», τόνισε.

«Δεν έτυχε να τον συναντήσω. Ήμουν ”κόκκινο πανί” τότε και για τους αριστερούς και για τους δεξιούς. Οι δεξιοί δεν θέλανε να γίνει καθόλου αυτή η ταινία για τους δικούς τους λόγους και οι αριστεροί επίσης. Ήμαστε μία Ψωροκώσταινα», κατέληξε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

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