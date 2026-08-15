Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η γιορτινή ατμόσφαιρα σε στρέφει στην οικογένεια και τους αγαπημένους σου. Η σύνοδος Ερμή – Δία φέρνει μαζί της αισιόδοξες συζητήσεις, ευχάριστα νέα ή όμορφες οικογενειακές στιγμές.

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Είναι μια ιδανική περίοδος για να επιλύσεις παρεξηγήσεις ή να θέσεις βάσεις για μελλοντικά σχέδια. Άφησε στην άκρη τις υποχρεώσεις και απόλαυσε κάθε στιγμή με εκείνους που σου προσφέρουν ασφάλεια, αγάπη και χαρά.

Δίδυμοι: Η σύνοδος του κυβερνήτη σου Ερμή με τον Δία φέρνει θετικές εξελίξεις σε επικοινωνίες, μετακινήσεις και γνωριμίες. Οι συζητήσεις αποκτούν αισιόδοξη διάθεση και δεν αποκλείεται να ακούσεις μια ευχάριστη είδηση που θα σε χαροποιήσει.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα προσφέρεται για εκδρομές και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Παράλληλα, τα λόγια σου έχουν ξεχωριστή δύναμη και μπορούν να εμπνεύσουν τους γύρω σου. Μη διστάσεις να μοιραστείς τις ιδέες και τα όνειρά σου.

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Καρκίνος: Η ημέρα σας βρίσκει γεμάτους ευγνωμοσύνη για όσα έχετε καταφέρει. Παράλληλα, η σύνοδος Ερμή – Δία ευνοεί τις οικονομικές συζητήσεις, φέρνει νέες ιδέες και προμηνύει ευχάριστες εξελίξεις γύρω από ένα προσωπικό σας σχέδιο.

Σήμερα, η αληθινή αφθονία βρίσκεται στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η ζεστασιά της οικογένειας και των αγαπημένων σας προσώπων θα σας γεμίσει δύναμη, ειδικά ανήμερα της Παναγίας. Μια όμορφη συνάντηση μπορεί επιπλέον να σας χαρίσει αισιοδοξία για το μέλλον.

Λέων: Η σύνοδος του Ερμή με τον Δία στο ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση και η γοητεία σου βρίσκονται στα ύψη, ανοίγοντας σημαντικές προοπτικές μέσα από συζητήσεις και νέες γνωριμίες.

Ανήμερα της Παναγίας, η μέρα προσφέρεται για γιορτές, συναντήσεις και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Μην διστάσεις να εκφράσεις τα όνειρά σου· το σύμπαν δείχνει να αφουγκράζεται τις ευχές σου.

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