Κώστας Μπακογιάννης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του Παύλο – «Ο ορισμός της ευτυχίας»

Μια όμορφη οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Κώστας Μπακογιάννης με τους διαδικτυακούς του φίλους, έχοντας στο πλευρό του τον μεγαλύτερο γιο του, Παύλο Μπακογιάννη. Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στο Καρπενήσι και θέλησε να δημοσιεύσει ένα απλό αλλά ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από τον χρόνο που περνούν μαζί.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο 19χρονος γιος του κάθονται αντικριστά σε ένα ξύλινο τραπέζι, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, και απολαμβάνουν μια παρτίδα τάβλι.

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Ο ίδιος δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά για να περιγράψει όσα ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση: «Ο ορισμός της ευτυχίας».

Ο Παύλος ενηλικιώθηκε τον Ιούνιο του 2025, με τον πατέρα του να του αφιερώνει τότε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Έναν μήνα αργότερα αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του σε μία ακόμη σημαντική στιγμή της ζωής του.

Ο Κώστας Μπακογιάννης δεν έχει κρύψει την αδυναμία που έχει στα παιδιά του. Παρά τη δημόσια παρουσία του, όταν επιλέγει να μοιραστεί οικογενειακές φωτογραφίες, αυτές συνήθως προέρχονται από απλές και αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητάς τους, όπως αυτή η καλοκαιρινή παρτίδα τάβλι στο Καρπενήσι.