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Η Άντζελα Δημητρίου γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της με φόντο την Ακρόπολη – «Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα»

«Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας - Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου
Άντζελα Δημητρίου
Άντζελα Δημητρίου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Με τους αγαπημένους της φίλους και συγγενείς γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της η Άντζελα Δημητρίου, με την τραγουδίστρια να δέχεται έκπληξη και να γιορτάζει με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη.

Η τραγουδίστρια Άντζελα Δημητρίου που είχε γενέθλια χθες, 14 Αυγούστου, θέλησε να ευχαριστήσει τόσο εκείνους όσο και όσους της έστειλαν τις ευχές τους, μέσα από βίντεο που ανέβασε στα social media.

«Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή.

Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν! Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες! Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα!

Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου.

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