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Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έδωσαν τέλος στις φήμες περί χωρισμού – «Site γεμίζουν παραπληροφόρηση»

«Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους», είπε ο τραγουδιστής
Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Απάντηση στις φήμες ότι έχουν χωρίσει μετά από πολλά χρόνια σχέσης αποφάσισαν να δώσουν ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για να σταματήσουν την «παραπληροφόρηση».

Το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη φημολογία ότι Χρήστος Μάστορας και Γαρυφαλλιά Καληφώνη περνούν κρίση στην σχέση τους, με δημοσιεύματα να κάνουν ακόμη και λόγο για χωρισμό. Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ωστόσο, αποφάσισε να βάλει τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια, μιλώντας στη Realnews.

Ο Χρήστος Μάστορας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα χωρισμού από τη σύντροφό του, ενώ στο δημοσίευμα αποκαλύπτονται και οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού στην Πάρο, παρά όσα γράφτηκαν το προηγούμενο διάστημα.

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους.

Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait», δηλώνει ο Χρήστος Μάστορας.

Από την πλευρά της η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε κάνει μία ανάρτηση στα social media γράφοντας: «Το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται δημόσια αναληθείς πληροφορίες που αφορούν την προσωπική μου ζωή. Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά […] θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου».

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