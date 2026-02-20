Lifestyle

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η σπάνια φωτογραφία με την κόρη της που μοιράστηκε με τους followers

Η νεαρή ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλια της στην παραλία μαζί με την κόρη της, τον άντρα της και το ηλιοβασίλεμα
H Μίλι Μπόμπι Μπράουν
H Μίλι Μπόμπι Μπράουν / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε χθες (19.02.2026) τα γενέθλιά της και έγινε 22χρονών, έχοντας για πρώτη φορά στο πλευρό της, την κόρη της. Στην ανάρτησή της στο Instagram η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» έγραψε στη λεζάντα: «22. Ευγνώμων για τον σύζυγό μου και την κόρη μου. Για την οικογένεια και τους φίλους μου. Για όλα τα ζώα μου. Είμαι πολύ ευλογημένη. Σας ευχαριστώ για τις ευχές».

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι ανακοίνωσαν την υιοθεσία της κόρης τους τον περασμένο Αύγουστο, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Για τα γενέθλιά της, ο γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της πρωταγωνίστριας του «The Electric State» σε story στο Instagram, γράφοντας: «Στην όμορφη σύζυγό μου, χρόνια πολλά. Η καρδιά σου δεν μοιάζει με καμία άλλη».

Η ανάρτηση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,3 likes συνοδευόταν από ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο η Βρετανίδα ηθοποιός και η κόρη της κοιτάζουν το ηλιοβασίλεμα σε μια παραλία.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2024 και πέντε μήνες αργότερα αντάλλαξε ξανά όρκους αγάπης σε μια τελετή στην Ιταλία.

