Μίνα Ορφανού: «Με τόση κακοποίηση που ακούω στην τηλεόραση, φοβάμαι να επιστρέψω»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε την Τρίτη (17.03.2026) η Μίνα Ορφανού. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός απάντησε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά, τονίζοντας πως η κακοποίηση στον χώρο της τηλεόρασης, γεγονός που την αποτρέπει.

«Και να ‘θελα να επιστρέψω στην τηλεόραση, με τόση κακοποίηση που ακούω μέσα, φοβάμαι κι εγώ μην κακοποιηθώ. Είμαι πολύ καλύτερα εκτός χώρου. Και είναι και επιλογή μου. Δεν είναι εύκολο μία κοπέλα διαφορετικού τύπου, πιστεύω ότι να έχει συνέχεια ρόλους μέσα. Εγώ δεν θεωρώ ανοιχτόμυαλο το χώρο.

Δεν θέλω να μπλέκω μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν έχω καλές εμπειρίες. Δεν μου πρόσφερε και κάτι αυτή η δουλειά στο κάτω-κάτω της γραφής σε εμένα», είπε αρχικά η Μίνα Ορφανού.

Όσον αφορά στην παρουσία της στους «Βασιλιάδες», η ηθοποιός ανέφερε: «Αυτό που θυμάμαι από τους “Βασιλιάδες” είναι πολλή κούραση, πολύ διάβασμα και πολλά χαμόγελα μετά στο δρόμο. Βέβαια, όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μαθαίνεις ότι έφυγε, είναι αυτό το “Ωχ, τι έγινε τώρα;”».

Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία της από τη συμμετοχή της σε βιντεοκλίπ της Ελένης Φουρέιρα, διευκρινίζοντας πως δεν θα το επαναλάμβανε.

«Θυμάμαι ότι ήτανε τέσσερις ώρες γύρισμα μου είχανε πει, είχαμε πάει πέντε η ώρα το απόγευμα, είχα κανονίσει μετά ότι εγώ θα πάω να κάνω τα δικά μου και έφυγα από κει έξι η ώρα την άλλη μέρα το ξημέρωμα. Δεν θα ξανάκανα βίντεο κλιπ», κατέληξε η Μίνα Ορφανού.