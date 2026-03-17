Μίνα Ορφανού: «Με τόση κακοποίηση που ακούω στην τηλεόραση, φοβάμαι να επιστρέψω»

«Εγώ δεν θεωρώ ανοιχτόμυαλο το χώρο, εν θέλω να μπλέκω μέσα σε αυτό το χώρο, δεν έχω καλές εμπειρίες» λέει η Μίνα Ορφανού
Μίνα Ορφανού

«Αυτό που θυμάμαι από τους “Βασιλιάδες” είναι πολλή κούραση, πολύ διάβασμα και πολλά χαμόγελα μετά στο δρόμο», είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός, Μίνα Ορφανού.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε την Τρίτη (17.03.2026) η Μίνα Ορφανού. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός απάντησε στο ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά, τονίζοντας πως η κακοποίηση στον χώρο της τηλεόρασης, γεγονός που την αποτρέπει.

«Και να ‘θελα να επιστρέψω στην τηλεόραση, με τόση κακοποίηση που ακούω μέσα, φοβάμαι κι εγώ μην κακοποιηθώ. Είμαι πολύ καλύτερα εκτός χώρου. Και είναι και επιλογή μου. Δεν είναι εύκολο μία κοπέλα διαφορετικού τύπου, πιστεύω ότι να έχει συνέχεια ρόλους μέσα. Εγώ δεν θεωρώ ανοιχτόμυαλο το χώρο.

Δεν θέλω να μπλέκω μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν έχω καλές εμπειρίες. Δεν μου πρόσφερε και κάτι αυτή η δουλειά στο κάτω-κάτω της γραφής σε εμένα», είπε αρχικά η Μίνα Ορφανού.

Όσον αφορά στην παρουσία της στους «Βασιλιάδες», η ηθοποιός ανέφερε: «Αυτό που θυμάμαι από τους “Βασιλιάδες” είναι πολλή κούραση, πολύ διάβασμα και πολλά χαμόγελα μετά στο δρόμο. Βέβαια, όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μαθαίνεις ότι έφυγε, είναι αυτό το “Ωχ, τι έγινε τώρα;”».

Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία της από τη συμμετοχή της σε βιντεοκλίπ της Ελένης Φουρέιρα, διευκρινίζοντας πως δεν θα το επαναλάμβανε.

«Θυμάμαι ότι ήτανε τέσσερις ώρες γύρισμα μου είχανε πει, είχαμε πάει πέντε η ώρα το απόγευμα, είχα κανονίσει μετά ότι εγώ θα πάω να κάνω τα δικά μου και έφυγα από κει έξι η ώρα την άλλη μέρα το ξημέρωμα. Δεν θα ξανάκανα βίντεο κλιπ», κατέληξε η Μίνα Ορφανού.

Lifestyle
Το νέο μήνυμα της Αγγελικής Ηλιάδη μετά την αποκάλυψη περί κακοποίησης - «Μιλάμε χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές»
Μετά την κυκλοφορία του trailer με την εξομολόγησή της και την πλημμύρα υποστήριξης από τους fans, η τραγουδίστρια θέλησε να στείλει ένα νέο μήνυμα ενότητας και δύναμης
Αγγελική Ηλιάδη
Γιολάντα Καλογεροπούλου για Σταύρο Σβήγκο: «Η κόρη μου όταν τον γνώρισε δεν του έδωσε σημασία»
«Όταν ο Σταύρος γνώρισε την Ηλέκτρα και μετά από λίγο καιρό πήγα κατευθείαν σε κάποιον να ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρεις» αποκαλύπτει η Γιολάντα Καλογεροπούλου
Σταύρος Σβήγκος και Γιολάντα Καλογεροπούλου
Αλέκος Συσσοβίτης: «Από μικρός έπρεπε να αντέξω στα δύσκολα, 12 χρονών με πήρε ο πατέρας μου στην οικοδομή»
«Όταν έβλεπα τον πόνο των ανθρώπων από πολύ μικρή ηλικία και τον ένιωθα και εγώ πάνω μου, όταν τα πράγματα δυσκόλευαν έπρεπε να ’χω μια θετική σκέψη» λέει ο ηθοποιός
Αλέκος Συσσοβίτης
