Μιράντα Πατέρα: Έκλεψε την παράσταση στα Ματογιάννια της Μυκόνου με το διάφανο καφτάνι που επέλεξε

Η Μιράντα Πατέρα δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φωτογράφους στα Ματογιάννια
Η Μιράντα Πατέρα λάμπει από ομορφιά στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της. Η Μύκονος ήταν το νησί που έγινε προ ημερών η βάφτιση του εγγονού της και όπως φαίνεται βρήκε την ευκαιρία για στιγμές χαλάρωσης στα Ματογιάννια. Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη από τους φωτογράφους που τριγυρνούσαν στα γραφικά σοκάκια της περιοχής.

Στη βόλτα της στα Ματογιάννια, η Μιράντα Πατέρα επέλεξε ένα διάφανο χαλαρό καφτάνι με κρόσσια, σε μίνι μήκος, που συνδύασε με χρυσαφί σανδάλια. Η διαφάνεια ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ πρόσθεσε κομψές πινελιές στο «summer look» της με εντυπωσιακά κοσμήματα.

Εντύπωση έκαναν τα μεγάλα χρυσαφί σκουλαρίκια της. Με έμφαση στην απλότητα, αλλά με chic λεπτομέρειες, η Μιράντα Πατέρα πέτυχε να τονίσει την κομψότητά της χωρίς να προσπαθήσει πολύ.

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν το παιδί τους στη Μύκονο και μοιράστηκαν εικόνες στα social media. Υπενθυμίζεται, ότι το παιδί έλαβε το όνομά του από τον πατέρα του γνωστού τραγουδιστή, τον κύριο Βασίλη Αργυρό.

