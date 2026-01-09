Lifestyle

Μισέλ Ντόκερι: Μητέρα για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια του «Downton Abbey» που γέννησε κορίτσι

Σημειώνεται ότι η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πρεμιέρα της ταινίας «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο
Μισέλ Ντόκερι
Μισέλ Ντόκερι / ΑΠΕ ΜΠΕ

Με το ομορφότερο δώρο φαίνεται πως υποδέχτηκε το νέο έτος η Μισέλ Ντόκερι (Michelle Dockery), καθώς η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του «Downton Abbey» και ο σύζυγός της, Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ (Jasper Waller-Bridge), απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Η ηθοποιός έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με το βρετανικό HELLO!, η σταρ εθεάθη σε χαλαρή έξοδο μαζί με τον σύζυγό της και το νέο μέλος της οικογένειας. Έδειχναν ιδιαίτερα ευτυχισμένοι, με τον Τζάσπερ Γουόλερ-Μπριτζ να μεταφέρει την κόρη τους σε μάρσιπο, ενώ έκαναν τις πρώτες αγορές της χρονιάς.

Η Ντόκερι ήταν ντυμένη casual, φορώντας ένα μαύρο παλτό, γκρι σκούφο και μπορντό κασκόλ. Παρόλο που η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την είδηση, το αυτοκόλλητο «Baby Onboard» (Μωρό στο αυτοκίνητο) που ήταν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητό τους, μαρτυρούσε επίσης τον ερχομό του μωρού.

Σημειώνεται ότι η διάσημη ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην πρεμιέρα της ταινίας «Downton Abbey: The Grand Finale» στο Λονδίνο, φορώντας μία εντυπωσιακή γαλάζια δημιουργία. 

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων το 2019 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2023. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» πολλοί συμπρωταγωνιστές της από το «Downton Abbey», ανάμεσά τους οι Λίλι Τζέιμς (Lily James), Χιου Μπόνεβιλ (Hugh Bonneville) και Λόρα Καρμάικλ (Laura Carmichael).

