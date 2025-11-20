Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Miss Universe 2025: Η Μαίρη Χατζηπαύλου ντυμένη ως «Νίκη της Σαμοθράκης» στον διαγωνισμό – Με χρυσά φτερά και το μήνυμα «take our history back»

Οι υποψήφιες «Μις Υφήλιος» έκαναν πασαρέλα φορώντας στολές που τιμούν τις χώρες τους
Η Μαίρη Χατζηπαύλου στα Miss Universe
Η Μαίρη Χατζηπαύλου στα Miss Universe / AP Photo / Sakchai Lalit

Η Μαίρη Χατζηπαύλου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό καλλιστείων Miss Universe 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη με 120 διαγωνιζόμενες.

Πριν από μερικές ώρες, οι υποψήφιες Miss Universe παρέλασαν στην πασαρέλα φορώντας εντυπωσιακές δημιουργίες, εμπνευσμένες από τη χώρα που εκπροσωπούν. Η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας, εμφανίστηκε με μια φορεσιά-φόρο τιμής στο διάσημο άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα σημαντικότερα γλυπτά της αρχαιότητας που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Μάλιστα η ενδυμασία της είχε και ένα κρυφό μήνυμα, αφού όταν άνοιξε την κάπα της εμφανίστηκε η φράση «Take Our History Back», που αντανακλά την πάγια ελληνική θέση για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών στη χώρα προέλευσής τους.

Η Μαίρη Χατζηπαύλου στα Miss Universe
Η Μαίρη Χατζηπαύλου στα Miss Universe / AP Photo / Sakchai Lalit

Η Μαίρη Χατζηπαύλου είναι 30 ετών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο των σπουδών της και στη συνέχεια στράφηκε στο μόντελινγκ. Λατρεύει να ταξιδεύει μόνη. 

Τον Σεπτέμβριο, κατέκτησε τον τίτλο «Star GS Hellas 2025» στα καλλιστεία GS Hellas, κερδίζοντας έτσι το εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο Miss Universe. Πρόσφατα, έκανε το πέρασμά της από τη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας στο ριάλιτι Big Brother.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
78
78
76
74
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Κέβιν Σπέισι, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο, δηλώνει άστεγος: «Δεν έχω σπίτι, μένω σε ξενοδοχεία»
Ο ηθοποιός – που τελικά αθωώθηκε τον Ιούλιο του 2023 - δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» αλλά «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας
Ο Κέβιν Σπέισι
Newsit logo
Newsit logo