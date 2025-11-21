Miss Universe η Μεξικανή Φάτιμα Μπος – Η σύγκρουση με τον πρόεδρο του διαγωνισμού και οι πανηγυρισμοί της

Η Μεξικανή καλλονή Φάτιμα Μπος κέρδισε το στέμμα της Miss Universe αφήνοντας στη δεύτερη θέση την εκπρόσωπο της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ. Την πεντάδα του διαγωνισμού συμπλήρωσαν τα μοντέλα από τη Βενεζουέλα, τις Φιλιππίνες και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η 25χρονη, νέα Miss Universe, είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε όταν ο πρόεδρος του θεσμού και μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε το περιστατικό, ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του με δάκρυα στα μάτια.

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής υπέβαλαν την παραίτησή τους, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ότι η διαδικασία ήταν «στημένη».

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 4, 2025

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί τη Μις Υφήλιος για τέταρτη φορά και η φετινή της διαγωνιζόμενη θεωρούνταν φαβορί από τους φαν. Νικήτρια όμως αναδείχθηκε η Μεξικανή Φάτιμα Μπος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe (@missuniverse)

Η στέψη της 74ης Μις Υφήλιος (το 1952 ξεκίνησε ο διαγωνισμός) δείχνει την πρόθεση του οργανισμού να παραμείνει επίκαιρος και να εξελιχθεί από ένα τηλεοπτικό σόου σε ένα πολυδιάστατο media brand προσαρμοσμένο στην εποχή του TikTok.

Τις πρώτες δεκαετίες, οι διαγωνιζόμενες από Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική κυριαρχούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως, η φήμη του διαγωνισμού έχει εκτοξευθεί στη Νοτιοανατολική Ασία — ιδιαίτερα σε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Ινδονησία — όπου η κατάκτηση στέμματος συχνά θεωρείται διέξοδος από τη φτώχεια ή ταχεία είσοδος στη showbiz.

Στον προκριματικό γύρο των βραδινών φορεμάτων, η Μις Τζαμάικα έπεσε κατά λάθος στη σκηνή και μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο.

| Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Η οργάνωση ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη όταν το brand ανήκε στην Endeavor και παλαιότερα στον Ντόναλντ Τραμπ. «Για τους φαν και τους παρατηρητές, επικρατεί πλήρης σύγχυση. Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός ή σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί — και αυτό βλάπτει σοβαρά το brand», δήλωσε η Paula Shugart, πρώην πρόεδρος του οργανισμού.