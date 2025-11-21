Lifestyle

Miss Universe η Μεξικανή Φάτιμα Μπος – Η σύγκρουση με τον πρόεδρο του διαγωνισμού και οι πανηγυρισμοί της

Πανευτυχής η 25χρονη καλλονή από το Μεξικό που κέρδισε το στέμμα στον διαγωνισμό ομορφιάς
Η Μις Μεξικό στέφεται Miss Universe
Η Μις Μεξικό στέφεται Miss Universe / REUTERS/Chalinee Thirasupa

Η Μεξικανή καλλονή Φάτιμα Μπος κέρδισε το στέμμα της Miss Universe αφήνοντας στη δεύτερη θέση την εκπρόσωπο της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ. Την πεντάδα του διαγωνισμού συμπλήρωσαν τα μοντέλα από τη Βενεζουέλα, τις Φιλιππίνες και την Ακτή Ελεφαντοστού.  

Η 25χρονη, νέα Miss Universe, είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε όταν ο πρόεδρος του θεσμού και μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post στα social media. 

Μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε το περιστατικό, ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του με δάκρυα στα μάτια.

@sarinkp.official Nawat broke down in tears. MUO disrespected the Thai host who invested over 200 million baht. Some of contestants refused to take photos for the sponsors. . #missuniverse #missuniverse2025 #missuniverso #sarinkp ♬ original sound – SarinKp.official

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής υπέβαλαν την παραίτησή τους, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ότι η διαδικασία ήταν «στημένη». 

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί τη Μις Υφήλιος για τέταρτη φορά και η φετινή της διαγωνιζόμενη θεωρούνταν φαβορί από τους φαν. Νικήτρια όμως αναδείχθηκε η Μεξικανή Φάτιμα Μπος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miss Universe (@missuniverse)

Η στέψη της 74ης Μις Υφήλιος (το 1952 ξεκίνησε ο διαγωνισμός) δείχνει την πρόθεση του οργανισμού να παραμείνει επίκαιρος και να εξελιχθεί από ένα τηλεοπτικό σόου σε ένα πολυδιάστατο media brand προσαρμοσμένο στην εποχή του TikTok.

Η νέα Miss Universe
Οι διαγωνιζόμενες συγχαίρουν την πανευτυχή Miss Universe REUTERS/Chalinee Thirasupa
Η νέα Miss Universe Φατίμα Μπος από το Μεξικό
Η νέα Miss Universe Φατίμα Μπος από το Μεξικό / REUTERS/Chalinee Thirasupa

Τις πρώτες δεκαετίες, οι διαγωνιζόμενες από Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική κυριαρχούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως, η φήμη του διαγωνισμού έχει εκτοξευθεί στη Νοτιοανατολική Ασία — ιδιαίτερα σε Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και Ινδονησία — όπου η κατάκτηση στέμματος συχνά θεωρείται διέξοδος από τη φτώχεια ή ταχεία είσοδος στη showbiz.

Στον προκριματικό γύρο των βραδινών φορεμάτων, η Μις Τζαμάικα έπεσε κατά λάθος στη σκηνή και μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο.

Η οργάνωση ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη όταν το brand ανήκε στην Endeavor και παλαιότερα στον Ντόναλντ Τραμπ. «Για τους φαν και τους παρατηρητές, επικρατεί πλήρης σύγχυση. Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός ή σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί — και αυτό βλάπτει σοβαρά το brand», δήλωσε η Paula Shugart, πρώην πρόεδρος του οργανισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
99
80
77
67
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σίνθια Ερίβο: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών, με άφησε μόνη σε ένα σταθμό του μετρό στο Λονδίνο, έκτοτε δεν ξαναμιλήσαμε»
Η ηθοποιός λέει ότι η εγκατάλειψη αυτή συνέβαλε στο να νιώθει απομονωμένη στις σχέσεις της με άλλους ανθρώπους - «Έδιωχνα μόνη μου μακριά τους ανθρώπους»
Σίνθια Ερίβο
Newsit logo
Newsit logo