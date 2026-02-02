Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε, είναι πλέον σε καλύτερη φάση

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μία μεγάλη προσωπική μάχη μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο του υπέστη πριν από μερικούς μήνες και ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε το πρωί της Δευτέρας (02-02-2026) για την κατάσταση της υγείας του συναδέλφου του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day». Όπως είπε, μαθαίνει πως η υγεία του φίλου του βελτιώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

«Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του “Σασμού”. Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό, μέχρι ηθοποιούς, όλος ο κόσμος που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης ο Μαντζώρος» ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

«Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του. Μα και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα» συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Ο γνωστός ηθοποιός, που το κοινό αγάπησε ως «Παντελή» στη δραματική σειρά «Σασμός» του Alpha, έχει πάντα δίπλα, την σύζυγό του, Αντωνία. Στέκεται «βράχος» στο πλευρό του, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι ο Στάθης Μαντζώρος τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο χειρουργείο για δεύτερη φορά μετά το εγκεφαλικό.

«Ο Δημήτρης Ήμελλος έλεγε “ότι ξεκινώ, θέλω να το τελειώνω”. Τέλειωσε τη σειρά ως παλικάρι, που ήταν μέχρι τέλους, μερικές φορές με φρικτούς πόνους. Κάθε άνθρωπος, μωρέ Σταματίνα, έχει το δικό του Γολγοθά. Πίστη χρειάζεται, αισιοδοξία χρειάζεται, για να έρθει στο τέλος, γιατί θα έρθει, αυτό που λέμε Ανάσταση, όπως την εννοεί ο καθένας. Αυτά υπάρχουν μέσα στη ζωή. Καλό είναι να μην υπάρχουν αλλά» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Μιχάλης Αεράκης.