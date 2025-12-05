Συμβαίνει τώρα:
Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Δεν έχω κανένα άγχος γιατί δεν ζω από το θέατρο»

«Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει» είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Ιατρόπουλος
Μιχάλης Ιατρόπουλος
Μιχάλης Ιατρόπουλος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη συμμετοχή του στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα».

«Είναι μία κωμωδία του Χάρη Ρώμα, άψογα γραμμένη, άψογα παιγμένη. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς συναδέλφους, χαμηλού προφίλ στη ζωή και υψηλού στη σκηνή.

Δόξα τω Θεώ είμαστε sold out και ευχαριστώ τον κόσμο που μας επιλέγει για να διασκεδάσει. Δεν έχω άγχος ποτέ, γιατί δεν ζω από αυτή τη δουλειά», είπε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

