Η στιγμή που η Σοφία Βεργκάρα συνάντησε τον Αντώνη Ρέμο σε παραλία της Μυκόνου

Στη Μύκονο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η γνωστή ηθοποιός του Χόλιγουντ, Σοφία Βεργκάρα και απολαμβάνει τις ομορφιές του νησιού. Μάλιστα, πρόσφατα επισκέφθηκε τη διάσημη παραλία της Ψαρρού και σε ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά του νησιού συνάντησε τον Αντώνη Ρέμο.

Τη συνάντηση της Σοφία Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο κατέγραψε ο φακός του Mykonos Live TV, ενώ εκεί βρισκόταν και η Μαρίνα Βερνίκου. Όταν η ηθοποιός είδε τον πασίγνωστο Έλληνα ερμηνευτή τον χαιρέτησε θερμά και οι δυο τους αντάλλαξαν μία χειραψία, ενώ ταυτόχρονα συνομίλησαν για λίγο σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

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Ταυτόχρονα, η Σοφία Βεργκάρα δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές της που την προσέγγισαν στη Μύκονο και ζήτησαν να βγάλουν μία selfie μαζί της.

Παράλληλα, η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ ανεβάζει και stories από τις διακοπές της στη Μύκονο από παραδοσιακά ταβερνάκια που επισκέπτεται.

Μία μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη (23.07.2026) η γνωστή καλλιτέχνιδα και οι φίλοι της γευμάτισαν, δοκιμάζοντας εκλεκτούς μεζέδες της ελληνικής κουζίνας και πιάτα με θαλασσινά στη Μύκονο και η Σοφία Βεργκάρα ξετρελάθηκε με το ούζο, το οποίο επέλεξε για να συνοδέψει το φαγητό της.