Η Γιούλικα Σκαφιδά στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες η δημοφιλής ηθοποιός, Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε μέσω των social media.
Tη Δευτέρα (07.09.2026) η Γιούλικα Σκαφιδά ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram, η οποία απεικονίζει την ίδια ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου με «πεταλούδα» στο χέρι.
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Όπως έγραψε στην ανάρτησή της η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ταλαιπωρείται από κολικό νεφρού.
Στην πόζα της η Γιούλικα Σκαφιδά σχηματίζει με τα δάχτυλά της το σήμα της νίκης και παρά την ταλαιπωρία και τον πόνο που αισθάνεται δε χάνει το χαμόγελό της.
«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», έγραψε με χιούμορ ως λεζάντα στο story που ανέβασε η Γιούλικα Σκαφιδά από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
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«Ευκαιρία για ενυδάτωση. Το παν είναι το στιλ. Εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε», έγραψε ακομα η Γιούλικα Σκαφιδά στην ανάρτησή της.
Η γνωστή ηθοποιός έχει επιλέξει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι γνωστό βέβαια ότι είναι μητέρα ενός παιδιού και έχει αποκαλύψει η ίδια ότι δεν είναι μονογονέας.
«Ήταν δική μου πρωτοβουλία να προστατεύσω την προσωπική μου ζωή, και νιώθω ευγνώμων που το σεβάστηκαν σε όλες τις συνεντεύξεις μου, γιατί δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω διευκρινίσει ότι δεν είμαι μονογονέας, επειδή δεν ήθελα να δέχομαι εύσημα για κάτι που δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί, ειδικά αν έχεις και μια δύσκολη καθημερινότητα λόγω δουλειάς.
Για να κλείσω το κομμάτι της προσωπικής μου ζωής, έχω μια σταθερότητα όσον αφορά το τι κάνω και πόσο θέλω να το δημοσιοποιήσω. Πιστεύω ότι δεν είναι τα πάντα προς δημοσιοποίηση. Και επειδή έγινα γνωστή μέσα από τη δουλειά μου, για αυτή θέλω ο κόσμος να ενδιαφέρεται πιο πολύ», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Γιούλικα Σκαφιδά σε συνέντευξή της.