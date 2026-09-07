Η Γιούλικα Σκαφιδά στο νοσοκομείο με κολικό νεφρού

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες η δημοφιλής ηθοποιός, Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε μέσω των social media.

Tη Δευτέρα (07.09.2026) η Γιούλικα Σκαφιδά ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram, η οποία απεικονίζει την ίδια ξαπλωμένη στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου με «πεταλούδα» στο χέρι.

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Όπως έγραψε στην ανάρτησή της η αγαπημένη καλλιτέχνιδα ταλαιπωρείται από κολικό νεφρού.

Στην πόζα της η Γιούλικα Σκαφιδά σχηματίζει με τα δάχτυλά της το σήμα της νίκης και παρά την ταλαιπωρία και τον πόνο που αισθάνεται δε χάνει το χαμόγελό της.

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», έγραψε με χιούμορ ως λεζάντα στο story που ανέβασε η Γιούλικα Σκαφιδά από το κρεβάτι του νοσοκομείου.