Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έγινε hairstylist για χάρη της Νίκολα Πελτζ – Της έφτιαχνε μαλλιά και φόρεμα και την γέμιζε φιλιά στη Βενετία

Πότε την φιλούσε, πότε της έφτιαχνε τα μαλλιά και πότε το εντυπωσιακό της φόρεμα. Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ, δεν περιορίστηκε στο να βρίσκεται στο πλευρό της Νίκολα Πελτζ στη Βενετία, όπου εκείνη παρέλαβε το βραβείο Rising Star, αλλά φρόντισε να έχει τον ρόλο του πιο προσωπικού της… hairstylist, δείχνοντας με κάθε τρόπο πόσο περήφανος είναι για εκείνη.

Το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026, το ζευγάρι – που πλεόν έχει κόψει κάθε επαφή με τους Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ – πόζαρε στους φωτογράφους, πριν από την προβολή της ταινίας «It Will Happen Tonight» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία.

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Η Πελτζ τράβηξε τα βλέμματα με μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Balenciaga σε μωβ χρώμα, με άνοιγμα κάτω από το μπούστο. Η ασύμμετρη τουαλέτα κατέληγε σε μακριά ουρά, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πλάτης της ακάλυπτο, ενώ ένα ασορτί ύφασμα που θύμιζε πέπλο, πρόσθετε περισσότερη θεατρικότητα στην εμφάνισή της.

Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ / REUTERS / Yara Nardi

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, από την πλευρά του, επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, παραμένοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής τους κοντά στη σύζυγό του.

Η τρυφερότητα μεταξύ τους ήταν εμφανής με τον Μπρούκλιν να έχει αναλάβει τον ρόλο του απόλυτου gentleman. Ήταν διαρκώς κοντά της, την αγκάλιαζε προστατευτικά από τη μέση και, σε μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή που κατέγραψαν οι φωτογράφοι, της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Σε άλλη φωτογραφία ο 27χρονος φαίνεται να στρώνει τα μαλλιά της συζύγου του, ενώ εκείνη χαμογελά καθώς απολαμβάνει τη στιγμή.

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Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φτιάχνει τρυφερά τα μαλλιά της Νίκολα Πελτζ / Photo by Dominique Charriau / WireImage

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φροντίζει το φόρεμα της Νίκολα / REUTERS / Yves Herman

Με τη Νίκολα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φωτογραφικών φακών για το βραβείο της, ο Μπρούκλιν έδειχνε να απολαμβάνει τον ρόλο του ανθρώπου που βρίσκεται διακριτικά δίπλα της, φροντίζοντας ακόμη και την τελευταία λεπτομέρεια της εμφάνισής της.

Η Νίκολα Πελτζ με δημιουργία Balenciaga / REUTERS / Yara Nardi

Ιδιαίτερα τρυφερός ο Μπρούκλιν Μπέκαμ με την σύζυγό του Νίκολα Πελτζ / REUTERS / Yara Nardi

Το φιλί του Μπρούκλιν Μπέκαμ στη Νίκολα Πελτζ / REUTERS / Yves Herman

Ο Μπέκαμ βρέθηκε στο πλευρό της Πελτζ, καθώς παραλάμβανε το βραβείο Rising Star Award στα 25α Kinéo Awards, μια τελετή που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η τελετή των Kinéo Awards πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Casa Cinema Giovani, στο Λίντο της Βενετίας.