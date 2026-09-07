Η Julie Kegels κέρδισε στο Παρίσι το Βραβείο «LVMH» για Νέους Σχεδιαστές Μόδας 2026

Η Βελγίδα σχεδιάστρια μόδας Julie Kegels κέρδισε το Βραβείο LVMH για Νέους Σχεδιαστές Μόδας 2026.

Το βραβείο απονεμήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια τελετής στο Ίδρυμα Louis Vuitton στο Παρίσι, σύμφωνα με το Harper’s Bazaar.

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Η Βελγίδα σχεδιάστρια είναι γνωστή για τα αποδομημένα σχέδιά της που εξερευνούν τις πολλές αντιφάσεις της θηλυκότητας.

Το κύριο βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 400.000 ευρώ, που συμπληρώνεται από ένα έτος καθοδήγησης από ειδικούς του ομίλου πολυτελείας LVMH.

Η Kegels λάνσαρε την ετικέτα μόδας της το 2024, λίγο μετά την αποφοίτησή της από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αμβέρσα. Τον Απρίλιο, επιλέχθηκε ως μία από τους εννέα φιναλίστ για τη 13η έκδοση του Βραβείου LVMH για Νέους Σχεδιαστές Μόδας.

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Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Karl Lagerfeld απονεμήθηκε στο brand Lii, του Κινέζου σχεδιαστή Zane Li. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Ινδή ηθοποιό, παραγωγό ταινιών και τραγουδίστρια Priyanka Chopra, η οποία είναι επίσης πρόσωπο του Dior.

Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο 200.000 ευρώ και ένα έτος καθοδήγησης που καλύπτει τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η επικοινωνία, τα πνευματικά δικαιώματα και οι εταιρικές νομικές υποθέσεις, το μάρκετινγκ, η παραγωγή και η οικονομική διαχείριση.