Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς ακύρωσαν τη σημερινή συναυλία τους στο Κατράκειο

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς το βράδυ της Δευτέρας (07.09.2026) ήταν να δώσουν μία μεγάλη κοινή συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Ωστόσο όπως ανακοίνωση η γνωστή τραγουδίστρια μέσω των social media το μεσημέρι της Δευτέρας, η εμφάνισή τους ακυρώνεται. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς αναγκάστηκαν να αναβάλλουν τα σχέδιά τους καθώς οι προετοιμασίες που ήθελαν να κάνουν δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν όπως είχαν φανταστεί.

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«Αγαπημένοι μας,

ο Διονύσης κι εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

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Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω…

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή στο Instagram

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη», έγραψε η Καίτη Γαρμπή για την ακύρωση της συναυλίας τους.