Μορφούλα Ιακωβίδου: «Θαυμάζω τον Νίκο Οικονομόπουλο για την αφοσίωση και την αυθεντικότητά του»

«Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι μεγάλο σχολείο για μένα», λέει η Μορφούλα Ιακωβίδου.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών με τη γνωστή τραγουδίστρια να μιλάει μεταξύ άλλων και για τη συνεργασία της με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πρώτη φορά που συνεργάστηκα µε τον Νίκο Οικονοµόπουλο ήταν το 2022, στο «Vogue» της Θεσσαλονίκης, και για εµένα αυτό ήταν κάτι απίστευτο. Είµαι πολύ τυχερή που µε εµπιστεύτηκε για έξι σεζόν να είµαι µαζί του. Είναι πραγµατικά τιµή και χαρά µου να βρίσκοµαι στο πλευρό ενός τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη», είπε αρχικά η Μορφούλα Ιακωβίδου.

Η Μορφούλα Ιακωβίδου πρόσθεσε επίσης: «Ο Νίκος είναι για εµένα ένα µεγάλο «σχολείο». Μαθαίνω συνεχώς παρατηρώντας τον, τόσο επαγγελµατικά όσο και καλλιτεχνικά. Πέρα, όµως, από τον Οικονοµόπουλο-καλλιτέχνη, τα χρόνια αυτά µε έφεραν πιο κοντά και στον Νίκο-άνθρωπο. Τον θαυµάζω για την αφοσίωση και την αυθεντικότητά του και νιώθω τυχερή που πορεύοµαι καλλιτεχνικά δίπλα του».

Τι καινούργιο µάς ετοιµάζεις;

Για πρώτη φορά ετοιµάζουµε µε την οµάδα µου µια διασκευή, ένα τσιφτετέλι που αγαπώ πολύ. Το τραγούδι θα συνοδεύεται από βιντεοκλίπ και το κοινό έχει ήδη την ευκαιρία να το ακούσει πρώτο στην «Πύλη Αξιού». Είµαι ενθουσιασµένη που µου δίνεται η δυνατότητα να δώσω νέα πνοή σε ένα αγαπηµένο κοµµάτι και ανυποµονώ να µοιραστώ το αποτέλεσµα µε τον κόσµο. Θα κυκλοφορήσει πολύ σύντοµα από την εταιρεία µου, την Panik Platinum.