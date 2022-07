Εάν θέλετε έμπνευση για τα τραγούδια που θα ακούσετε στον δρόμο για τις διακοπές σας, ο Μπαράκ Ομπάμα είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, κοινοποίησε – όπως κάθε χρόνο – τα αγαπημένα του τραγούδια για το Καλοκαίρι 2022.

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε πρόσφατα τη λίστα των τραγουδιών που προτιμά για το καλοκαίρι του 2022, συνεχίζοντας την εξαετή… παράδοση του, αφού κάθε χρόνο συνηθίζει να μας ενημερώνει για τα αγαπημένα του βιβλία και τραγούδια μέσα από τα social media.

«Κάθε χρόνο, είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι τη λίστα του καλοκαιριού επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας – είναι ένα παράδειγμα του πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτηση στο Instagram στις 26 Ιουλίου προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε;»

Η λίστα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είναι συνδυασμός παλιών και νέων τραγουδιών διαφορετικών ειδών από την εκδοχή του Τζακ Γουάιτ στην R&B επιτυχία «I’m Shakin’», το σινγκλ «Break My Soul» στο επερχόμενο άλμπουμ της Beyoncé Renaissance έως το «Let’s Go Crazy» των Prince and The Revolution του 1984 του πρώτου άλμπουμ «Purple Rain» του θρυλικού τραγουδιστή.

Στη συλλογή καλοκαιρινών του τραγουδιών περιλαμβάνονται επίσης το «Angelica» του βρετανικού indie rock ντουέτου Wet Leg, το «Die Hard» του Κέντρικ Λαμάρ, το «Magic» των Vince Staples and Mustard και το «Music for a Sushi Restaurant» από το νέο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς.