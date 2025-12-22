Μπάχαλο μεταξύ Χασαπόπουλου – Νιφλή κατά τη συνέντευξη του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη: «Αυτό είναι ανήθικο»

Φωτιές άναψε η συνέντευξη του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη στα Μάλγαρα, καθώς οι δύο πρωινές εκπομπές με παρουσιαστές τον Μάνο Νιφλή και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλου του Open και του Mega αντίστοιχα έγιναν μαλλιά κουβάρια.

Σύμφωνα με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Μάλγαρα, ήταν συμφωνημένο να μιλήσει στην εκπομπή του Mega. Εκεί όμως βρέθηκαν και οι δημοσιογράφοι των άλλων καναλιών, όπου τοποθέτησαν μικρόφωνα για να έχουν όλοι τις δηλώσεις. Η δημοσιογράφος από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open τοποθέτησε και ακουστικό στον κ. Ανεστίδη για να έχει επιστροφή ήχου. Κάπου εκεί ξεκίνησε το «επεισόδιο».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε να διακοπεί η σύνδεση και εξήγησε φανερά ενοχλημένος: «Αυτά τα έκαναν οι παλιοί. Τα ίδια κάνουμε τώρα; Είχαμε κανονίσει με τον κ. Ανεστίδη μετά τις 8 να πάει. Όταν τον είδαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, είναι πολύ λογικό να πάνε. Αλλά είναι κάποιες πρακτικές κάποιων συναδέλφων που θυμίζουν άλλες εποχές, που πηγαίνουν και βάζουν επιστροφές στους ανθρώπους για να ακούν δήθεν τον τάδε παρουσιαστή. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει με αυτά εδώ, είναι ένα πράγμα που δεν είναι ωραίο και παλαιότερα το καταδικάζαμε κιόλας και δεν θα το κάνουμε κιόλας».

Παράλληλα, ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς του Open διέκοπταν τη σύνδεση λέγοντας: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90. Πάρτε το παιδιά δεν χρειάζεται. Αυτό το έκαναν τη δεκαετία του ’90».

Σαφώς εκνευρισμένος ο Μάνος Νιφλής είπε στον αέρα: «Αλήθεια δεν ήξερα ότι γίνεται ακόμα αυτό. Δεν ξέρω ποιος συνάδελφος είναι εκεί και μου κάνει εντύπωση αν έχει τέτοια εντολή από την εκπομπή του, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να το κάνει αυτό. Είπε ο άνθρωπος ότι προτεραιότητα είχε το OPEN και πήγε με τσαμπουκά να βγάλει μικρόφωνα, να βγάλει ακουστικά. Ειλικρινά, από τη δεκαετία του ’90 έχω να το δω αυτό».

Λίγη ώρα αργότερα, η Ανθή Βούλγαρη έδωσε τη δική της απάντηση: «Εμείς δώσαμε μια υπόσχεση όταν ξεκινήσαμε, ότι αυτή η εβδομάδα είναι γιορτινή και χριστουγεννιάτικη. Επειδή ακούσαμε διάφορα από ένα συγκεκριμένο κανάλι, θα θεωρήσω τις δηλώσεις ατυχείς και κάποιες λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ πέρα ξέρετε τόσα χρόνια ότι σεβόμαστε όλους τους συναδέλφους και δεν δίνουμε εντολές στους συνεργάτες μας, δεν είμαστε από αυτούς. Οι συνεργάτες μας παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλίες. Όλοι θα πάρουμε παιδιά, τα ίδια θέματα κάνουμε».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Καλό είναι κάποιοι συνάδελφοι να κοιτάνε λίγο στον καθρέφτη. Δεν βλάπτει».