Όταν είσαι ο γιος του Μπεν Άφλεκ ακόμα και αν τρακάρεις έστω και ελαφρά μια Lamborghini όλα συγχωρούνται. Αυτό συνέβη με τον δεκάχρονο γιο του Μπεν Άφλεκ, Σάμιουελ, ο οποίος βρέθηκε πίσω από το τιμόνι μιας Lamborghini στο Λος Άντζελες, και συγκρούστηκε κατά λάθος με μια BMW που ήταν σταθμευμένη πίσω της.

Ο ηθοποιός και η αγαπημένη του Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκαν σε μια αντιπροσωπεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες. Εκεί ο Μπεν Άφλεκ επέτρεψε στον γιο του να κάτσει στο τιμόνι της πολυτελούς Lamborghini και τα αποτελέσματα δεν ήταν και πολύ ευχάριστα.

Ο κινητήρας της κίτρινης Lamborghini Urus, η οποία νοικιάζεται για 1.475 δολάρια την ημέρα, βρισκόταν σε λειτουργία και ο γιος του Μπεν Άφλεκ αποφάσισε να βάλει στο αυτοκίνητο όπισθεν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το άλλο όχημα εξίσου ακριβό με την Lamborghini.

Μετά το περιστατικό ο Σάμιουελ βγήκε από τη Lamborghini και ο Μπεν Άφλεκ έτρεξε τρομαγμένος να αγκαλιάσει τον γιο του για να τον παρηγορήσει ενώ, αργότερα, ο μικρός Σάμιουελ εθεάθη να περπατά χέρι – χέρι με την Τζένιφερ Λόπεζ.

