Συντετριμμένος ο Μελ Γκίμπσον από τον θάνατο της ηθοποιού Νάντια Φαρές που βρέθηκε νεκρή στον πάτο πισίνας στο Παρίσι -«Ήταν η μυστική του αγάπη»

Συντετριμμένος από τον σοκαριστικό θάνατο της «μυστικής του αγάπης» και συμπρωταγωνίστριάς του στο θρίλερ του 2022 «On the Line» Νάντια Φαρές είναι ο Μελ Γκίμπσον. Η Γαλλίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά από ένα τραγικό ατύχημα σε πισίνα.

«Μπορεί εκείνος να νοιαζόταν περισσότερο για εκείνη απ’ ό,τι εκείνη για εκείνον, όμως είχαν έναν τεράστιο δεσμό που κάνει τον θάνατό της μια απίστευτη απώλεια» λέει πηγή στην Dailymail για τον Μπελ Γκίμπσον. Υπενθυμίζεται ότι ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν μετά από εννέα χρόνια.

«Ο Μελ έχει γοητευτεί από πολλές γυναίκες στη ζωή του, και η Νάντια Φαρές είναι αναμφίβολα μία από τις γυναίκες στη ζωή του για τις οποίες τρέφει μεγάλη αγάπη και σεβασμό, τόσο για τη συνεργασία τους όσο και για την αδιάρρηκτη φιλία τους».

Σύμφωνα με αναφορές, η Νάντια Φαρές επισκέφθηκε πρόσφατα τον Γκίμπσον στα γυρίσματα της ταινίας The Resurrection of the Christ στη Ρώμη. Πρόκειται για τη συνέχεια της ταινίας του 2004, The Passion of the Christ.

Η ηθοποιός Νάντια Φαρές, με καταγωγή από τη Γαλλία, η οποία είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή (17.04.2026).

Η άτυχη 57χρονη ηθοποιός νοσηλευόταν σε κώμα στο νοσοκομείο, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, ωστόσο οι κόρες της ανακοίνωσαν στο Πρακτορείο Ειδήσεων της Γαλλίας ότι η Νάντια Φάρες δυστυχώς κατέληξε.

Το ατύχημα συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11.04.2026). Ενώ κολυμπούσε με βατραχοπέδιλα και σανίδα σε μια πισίνα στην οδό Μπλανς στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού, η Νάντια Φαρές άφησε ξαφνικά τη σανίδα και βούτηξε στον πάτο της πισίνας. Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι την είδαν σε στάση γιόγκα, σκυμμένη, στον πάτο. Σύμφωνα με αυτούς, παρέμεινε εκεί για τρία με τέσσερα λεπτά πριν ανασυρθεί στην επιφάνεια, αναίσθητη, από δύο άλλους κολυμβητές. Την έβγαλαν από το νερό και φέρεται να ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.