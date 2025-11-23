Μπέσσυ Αργυράκη: «Αν δεν ήταν ο άντρας μου, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο»

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στον ΣΚΑΪ νωρίτερα σήμερα (23/11/2025), και με αφορμή το θέμα των λοιμώξεων, η ίδια μοιράστηκε τις δύσκολές στιγμές που πέρασε με την υγεία της και την πνευμονία που είχε αντιμετωπίσει.

Η γνωστή τραγουδίστρια, Μπέσσυ Αργυράκη, περιέγραψε τη δική της περιπέτεια με την πνευμονία από την οποία νόσησε τους προηγούμενους μήνες και λόγω της οποία αναγκάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δούλευα πάρα πολύ και χορεύω πολύ έντονα όταν τραγουδώ. Όπως ίδρωνα, έμπαινα μέσα στο καμαρίνι που είχε ρεύμα και στο τέλος αυτός ο οργανισμός δεν άντεξε. Άρχισε ο βήχας να γίνεται πολύ κουραστικός. Είχα μια δυσφορία», είπε η Μπέσσυ Αργυράκη.

«Πίεση έχω πάντα. Ο άντρας μου, που είναι γιατρός, μου είπε να πάω αμέσως να κάνω μια εξέταση. Αν δεν ήταν ο άντρας μου, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο. Όταν μου είπανε να κάνω αξονική, είπα ότι κάτι είδε. Όταν την έκανα, είπα στον άντρα μου να μου φέρει τις πιτζάμες μου. Το είχα παραξηλώσει και κάποια στιγμή χτύπησε το… καμπανάκι», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.