Μπέσσυ Αργυράκη: «Πάντα ήμουν συγκροτημένη με τα χρήματα και δεν τα διεκδικούσα πέρα απ’ όσα μου έδιναν»

Η Μπέσσυ Αργυράκη απάντησε για τη σχέση της με τα χρήματα, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Παναγιώτη Βαζαίο.

Η τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη εκμυστηρεύτηκε στην συνέντευξή της ότι σε διάφορες περιόδους ήταν αρκετά σπάταλη και χάλαγε πολλά από τα λεφτά της σε ρούχα καθώς ήθελε να ήταν ευπαρουσίαστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εσείς προλάβατε τις χρυσές εποχές της νύχτας και την περίοδο των πολύ υψηλών αμοιβών. Καταφέρατε να συγκεντρώσετε περιουσία εκείνη την εποχή;

Πάντα ήμουν συγκροτημένη με τα χρήματα και δεν τα διεκδικούσα πέρα απ’ όσα μου έδιναν, ακόμα και όταν θα μπορούσα. Δεν είχα καλή σχέση με τα χρήματα, τα έβλεπα για να τα ξοδεύω. Έκανα μεγάλες επενδύσεις σε ρούχα και εμφάνιση, γιατί ήθελα να παρουσιάζομαι σωστά, σαν να πηγαίνω σε πόλεμο με καλά «όπλα» και εντυπωσιακά ρούχα, όπως κεντητά και ιδιαίτερα κομμάτια της εποχής.

Διατηρήσατε όλα αυτά τα ρούχα μέχρι σήμερα; Μπορείτε να τα ξαναφορέσετε;

Ναι, τα έχω σχεδόν όλα, εκτός από ένα που ψάχνω ακόμα. Ακόμη και στο DWTS χρησιμοποίησα κάποια από τα παλιά μου ρούχα. Κάποια δεν μου έκαναν πια, αλλά χαίρομαι που μπορώ να τα ξαναφορέσω, γιατί είναι μοναδικά κεντήματα και χειροποίητα κομμάτια, κάποια από τα οποία η δημιουργός τους αργότερα έφυγε από την Ελλάδα και έφτιαχνε ρούχα για τη Σαουδική Αραβία.