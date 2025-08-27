Μπέττυ Μαγγίρα για Μάνο Βουλαρίνο: «Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον άνθρωπο»

Η Μπέττυ Μαγγίρα πήρε θέση μετά τη «θύελλα» που προκάλεσε σχόλιο που έκανε ο Μάνος Βουλαρίνος σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η Νατάσσα Μποφίλιου από τις καλοκαιρινές διακοπές της.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τις διακοπές στη Φολέγανδρο, φορώντας ένα μπορντό μπικίνι και ο Μάνος Βουλαρίνος πόσταρε το εν λόγω καρέ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» με το σχόλιο: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής». Η ατάκα του δημοσιογράφου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες του «Χ» να τον κατηγορούν για body shaming. Η Μπέττυ Μαγγίρα διαφωνεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω τι σας έπιασε και πέσατε όλοι πάνω στον άνθρωπο. Είπε ότι η Νατάσα Μποφίλιου ρουφιέται. Και; Κακό είναι; Μια ζωή ρουφιέμαι κι εγώ! Στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, ακόμα και στο τραγούδι με διαφραγματική αναπνοή.

Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι; Πόσο κακό είναι δηλαδή αυτό που είπε ο άνθρωπος και πέσατε να τον φάτε;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα, μη μπορώντας να κρύψει την ενόχλησή της.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια θύμισε την επική σκηνή στον «Ξυπόλυτο Πρίγκιπα» με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη, όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ρουφιόταν, πετάγονταν τα πλευρά και όλοι το είχαμε προσέξει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά μη μου παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα. Πώς να υπάρξει σάτιρα; «Κοντός» δεν μπορείς να πεις, «ψηλός» δεν μπορείς να πεις, «χοντρός» δεν μπορείς να πεις, «αδύνατος» δεν μπορείς να πεις… πώς θα τους λέμε όλους αυτούς ήθελα να ‘ξερα δηλαδή;», πρόσθεσε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BETTY_ΜΑGGIRA (@betty_maggira)

Υπενθυμίζεται πως ο Μάνος Βουλαρίνος σε επικοινωνία με το tlife.gr απάντησε μετά τις αντιδράσεις: «Γ@μώτο είχα ξεχάσει ότι μπορώ να γελάω μόνο με τους άνδρες που σηκώνονται στις μύτες των ποδιών τους για να φαίνονται πιο ψηλοί».