Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νίκος Συρίγος στη Μύκονο: Η νυχτερινή βόλτα του ζευγαριού στα Ματογιάννια

Ελεωνόρα Ζουγανέλη και Νίκος Συρίγος παραμένουν σε σχέση, με τους δυο τους να φροντίζουν διαχρονικά να μην απασχολούν με τα προσωπικά τους. Το φετινό καλοκαίρι έκαναν διακοπές και στη Μύκονο, όπου η δημοφιλής ερμηνεύτρια διατηρεί εξοχική κατοικία.

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο σύντροφός της, Νίκος Συρίγος ζουν τον απόλυτο έρωτα και απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε σε βραδινή τους έξοδο στα Ματογιάννια να περπατούν χέρι χέρι και να χαζεύουν τα μαγαζιά, με την τραγουδίστρια να μαγνητίζει τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

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Το ζευγάρι φροντίζει διαχρονικά να κρατάει χαμηλούς τόνους. «Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”.

Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά. Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω», έχει πει σε παλιότερη συνέντευξή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και κατ’ επέκταση με τους άλλους. Είμαι ντροπαλή, σίγουρα συνεσταλμένη. Δεν μου αρέσει να κάνω θόρυβο, προτιμώ να παρατηρώ. Βέβαια, πάνω στη σκηνή πρέπει να βγεις και να κάνεις θόρυβο, οπότε εκεί υπάρχει μία μετάβαση», είχε πει παλαιότερα η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Alpha.