Μπομπ Κατσιώνης για Ευρυδίκη: «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» έγραψε στα 6 χρόνια του γάμου τους

Η Ευριδίκη και ο σύζυγός της, Μπομπ Κατσιώνης, διαθέτουν χιούμορ και φαντασία. Είναι παντρεμένοι 6 χρόνια και παραμένουν ερωτευμένοι. Ο μουσικός δημοσιοποίησε κοινές φωτογραφίες τους αλλά και ένα κείμενο, μέσα στο οποίο προσπαθεί να συμπυκνώσει σκέψεις και συναισθήματα, για τη γυναίκα της ζωής του.

Ο Μπομπ Κατσιώνης δεν δίστασε να εξομολογηθεί πως περίμενε την Ευρυδίκη «σχεδόν σε όλη του τη ζωή» για να συναντηθούν. Ανάλογες δηλώσεις έχει κάνει στο παρελθόν και η τραγουδίστρια για εκείνον.

«Από την πρώτη φωτογραφία, δέκα χρόνια πριν μέχρι τη δεύτερη πριν έξι χρόνια, μέχρι το σήμερα, αυτό που διαπίστωσα είναι απλά το χαμόγελο. Και αυτό ήρθε μέσα από δέκα χρόνια με έναν άνθρωπο που τον περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή σαν να μας είχα δώσει ένα μυστικό/καρμικό ραντεβού.

Το να βρεις λοιπόν τον άνθρωπο που θα σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, αγάπη, έμπνευση, να σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος και κυρίως να νιώθεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου είναι σχεδόν ακατόρθωτο αν όχι υπερβολικά σπάνιο, και εγώ το βρήκα στην «αγαπημένη μου τραγουδίστρια/γυναίκα» όπως της είχα γράψει σε εκείνο το αριστουργηματικό πρώτο πεσιματικό email», έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για την Ευρυδίκη, ποστάροντας κοινές τους φωτογραφίες.

«Μαζί της γνώρισα και μια υπέροχη δεύτερη οικογένεια στην Κύπρο, ταξιδέψαμε, φάγαμε ήπιαμε σε τέλεια μέρη, είδαμε 87 χιλιάδες ταινίες και με λίγα λόγια πραγματικά δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, εκτός από μερικές ακόμα δεκαετίες να έχουμε να γιορτάζουμε. Ευρυδίκη για πάντα.

Το feedback της σε κάθε μου δουλειά είτε παραγωγή, μίξη, είτε βιντεοκλίπ, είτε απλά ένα cover video είναι απάνθρωπα σκληρό. Μακάρι να είχαν όλοι έναν τέτοιο αυστηρό κριτή μέσα στο σπίτι τους», σημειώνει ο Μπομπ Κατσιώνης.

Όπως έχει αποκαλύψει η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» τον Μάιο του 2023, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω Facebook, όταν ο μουσικός της έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα.

«Ο Μπομπ ήρθε στη ζωή μου σε μια περίοδο που είχα πει ότι θέλω να μείνω μόνη μου. Μου έστειλε μήνυμα στο facebook. Γενικά δεν απαντάω, ειδικά αν υποψιαστώ ότι υπάρχει κάποιο υπονοούμενο, μπορεί και να μπλοκάρω. Το συγκεκριμένο μήνυμα ήταν πανέξυπνο, πολύ γλυκό και ήταν και από έναν μουσικό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη.