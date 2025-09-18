Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 46χρονος ηθοποιός του «Grey’s Anatomy»

Μία τραγική είδηση συγκλόνισε τους θαυμαστές της σειράς «Grey’s Anatomy», καθώς ο ηθοποιός Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ που έγινε γνωστός από το ιατρικό δράμα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ, που ήταν μόλις 46 ετών, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο 134 του Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy», ενώ ήταν και επαγγελματίας φωτογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα προς τον δρόμο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Παράλληλα, και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος του 46χρονου, Πολ Κρίστενσεν, δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Το πάθος του Μπραντ τόσο για τις τέχνες όσο και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν απαράμιλλο».

Grey’s Anatomy star and celebrity photographer Brad Everett Young dies in Los Angeles car crash https://t.co/mDqkFWp9XA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 18, 2025

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ είχε εμφανιστεί και σε άλλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Boy Meets World» και «Charlie‘s Angels». Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως φωτογράφος σε πολύ γνωστά περιοδικά και εκδηλώσεις κόκκινου χαλιού.

Έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του στην υποκριτική τη δεκαετία του 1990 και είχε μικρούς ρόλους σε επιτυχημένες σειρές και ταινίες, όπως «Felicity» και «Numb3rs», «Love & Basketbal» και «Jurassic Park III».