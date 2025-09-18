Lifestyle

Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 46χρονος ηθοποιός του «Grey’s Anatomy»

Ο άτυχος καλλιτέχνης έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα προς τον δρόμο
Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ
O Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ / Richard Shotwell / Invision / AP

Μία τραγική είδηση συγκλόνισε τους θαυμαστές της σειράς «Grey’s Anatomy», καθώς ο ηθοποιός Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ που έγινε γνωστός από το ιατρικό δράμα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ, που ήταν μόλις 46 ετών, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο 134 του Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy», ενώ ήταν και επαγγελματίας φωτογράφος.

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που κινούνταν αντίθετα προς τον δρόμο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Παράλληλα, και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Ο εκπρόσωπος του 46χρονου, Πολ Κρίστενσεν, δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Το πάθος του Μπραντ τόσο για τις τέχνες όσο και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές ήταν απαράμιλλο».

Ο Μπραντ Έβερετ Γιάνγκ είχε εμφανιστεί και σε άλλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Boy Meets World» και «Charlie‘s Angels». Ωστόσο τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως φωτογράφος σε πολύ γνωστά περιοδικά και εκδηλώσεις κόκκινου χαλιού.

Έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του στην υποκριτική τη δεκαετία του 1990 και είχε μικρούς ρόλους σε επιτυχημένες σειρές και ταινίες, όπως «Felicity» και «Numb3rs», «Love & Basketbal» και «Jurassic Park III».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αντώνης Σρόιτερ για αρνητικά σχόλια: «Συμφωνώ μαζί τους, όποιος είναι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία, θα γράψει “το παραδέχτηκε”»
«Στο σπίτι εγώ είμαι ο βοηθός. Μου λένε τι δουλειές πρέπει να κάνω, τι έχει χαλάσει, ποια βρύση πρέπει να φτιάξω, να κάνω τον "διαιτητή" στους τσακωμούς», εξομολογήθηκε ακόμα
Αντώνης Σρόιτερ
Ο Κόλιν Φάρελ αποθέωσε τη νέα του συμπρωταγωνίστρια, Μάργκοτ Ρόμπι: «Δεν είναι μόνο μια απίστευτη ηθοποιός»
Οι δύο ηθοποιοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ταινία «A Big, Bold, Beautiful Journey», που θα έρθει και στους ελληνικούς κινηματογράφους με τίτλο «Ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι»
Ο Κόλιν Φάρελ και η Μάργκοτ Ρόμπι
Newsit logo
Newsit logo