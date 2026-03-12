Μπραντ Πιτ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα σε ξενοδοχείο στη Νέα Μάκρη για την ταινία «The Riders»

Ο Μπραντ Πιτ παραμένει στην Ελλάδα και πλέον βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, για μια σειρά από γυρίσματα σε ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής. Ο διάσημος ηθοποιός ακολουθεί τις οδηγίες του σκηνοθέτη και δίνει από το πρωί της Πέμπτης (12-03-2026) τον καλύτερο εαυτό του. Ο χώρος έχει δεχτεί παρεμβάσεις, ώστε να παραπέμπει στην δεκαετία του ’80. Στην εποχή που εκτυλίσσεται η ταινία «Τhe Riders», στην οποία πρωταγωνιστεί ο χολιγουντιανός αστέρας.

Η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, μετέδωσε εικόνες από το ξενοδοχείο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα στη Νέα Μάκρη. Στα πλάνα ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να κάνει διάλειμμα με τους συναδέλφους και συνεργάτες του, για την ταινία. Ο ίδιος φιλοδοξεί πως μέσα από την ερμηνεία του, θα καταφέρει να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπραντ Πιτ έχει κερδίσει τους πάντες με τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση στη δουλειά του. Τόσο στην Ύδρα, όσο και τις επόμενες μέρες, στην Χαλκίδα και στο κέντρο της Αθήνας. Οι συντελεστές υπόσχονται ένα φιλμ που θα καθηλώσει, προσεγμένο στη λεπτομέρεια.

Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.