Τον γύρο των social media κάνουν τις τελευταίες ώρες φωτογραφίες και πλάνα που δείχνουν τον Μπραντ Πιτ σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο έξω από νοσοκομείο στο Λος Άντζελες. Ο 57χρονος ηθοποιός φαίνεται αρκετά καταβεβλημένος και συνοδευόταν από έναν γιατρό και τον σωματοφύλακά του.

Οι θαυμαστές του Μπραντ Πιτ αρχικά νόμιζαν πως επρόκειτο για στιγμιότυπα από κάποιο νέο ρόλο που έχει αναλάβει ο 57χρονος σταρ του Χόλιγουντ. Σύμφωνα όμως με το Page Six, ο διάσημος ηθοποιός απλά επισκέφτηκε έναν οδοντίατρο στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες.

Page Six: Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist.https://t.co/pUHmoVOCsJ



