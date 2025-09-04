Μπρους Γουίλις: Η Έμμα Χέμινγκ για τη ζωή του συζύγου της μακριά της – «Ήταν η πιο δύσκολη απόφαση»

Την ώρα που η κατάσταση του Μπρους Γουίλις παρουσιάζει επιδείνωση, οι αντιδράσεις για την απόφαση της Έμμα Χέμινγκ να δώσει τη συγκατάθεσή της ώστε ο σύζυγός της να μεταφερθεί σε άλλο χώρο, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

Η Έμμα Χέμινγκ, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό People ότι η απόφαση να μετακομίσει ο 70χρονος Μπρους Γουίλις σε ξεχωριστό χώρο ήταν η πιο δύσκολη που έχει πάρει ποτέ στη ζωή της. Όπως εξήγησε, η σοβαρή κατάσταση της υγείας του, καθώς παλεύει με μετωποκροταφική άνοια, απαιτεί ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σταρ του Χόλιγουντ διαμένει πλέον στο ισόγειο του σπιτιού, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να καλύπτει τις ανάγκες του.

«Έχουμε δύο μικρά κορίτσια και ήταν σημαντικό να έχουν έναν χώρο όπου να μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να καλούν φίλους, να παίζουν και να κοιμούνται χωρίς να ανησυχούν ότι πρέπει να κάνουν ησυχία συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έμμα Χέμινγκ.

«Μπορώ να επιστρέψω στο να είμαι η σύζυγος του Μπρους και τα παιδιά να είναι παιδιά, και υπάρχει ομορφιά σε αυτό και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Απλώς μπορώ να είμαι μαζί του σε αυτές τις στιγμές και αυτό οφείλεται στο νέο καθεστώς που έχουμε. Μας έχει βοηθήσει πολύ», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Έμμα Χέμινγκ περιγράφει τον χώρο αυτό ως ένα «δεύτερο σπίτι» της οικογένειας, ειδικά φτιαγμένο ώστε να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και φροντίδα σε 24ωρη βάση.

Emma Heming Willis Says Moving Bruce Willis to His Own ‘Serene’ Home Has ‘Opened Up His World’ (Exclusive) https://t.co/JEZuae7u0i — People (@people) September 3, 2025

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2009 και έχουν δύο κόρες: τη Μέιμπελ Ρέι, 13 ετών, και την Έβελιν Πεν, 11 ετών. Η Έμμα αποκάλυψε τη διάγνωση της αφασίας του Μπρους το 2022. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, διαγνώστηκε με FTD – ένα σύνολο εγκεφαλικών διαταραχών που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ομιλίας, απώλεια κινητικών δεξιοτήτων και αλλαγές στην προσωπικότητα.

«Ο Μπρους Γουίλις εξακολουθεί να κινείται πολύ», είπε η Έμμα στον Σόγιερ. «Ο Μπρους είναι γενικά σε πολύ καλή υγεία. Απλώς ο εγκέφαλός του είναι αυτό που τον απογοητεύει».