Μπρους Γουίλις και Έμα Χέμινγκ: Πωλήθηκε για 41 εκατομμύρια δολάρια η έπαυλη που έμεναν στο παρελθόν

Για ακόμα μία φορά άλλαξε χέρια η θρυλική έπαυλη στο Benedict Canyon του Λος Άντζελες, όπου έζησε ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ στο παρελθόν. Ο λόγος για το πολυτελές σπίτι, όπου το ζευγάρι είχε πουλήσει το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η έπαυλη ανήκε πλέον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι και τη σύζυγό του Άντρεα, οι οποίοι την πούλησαν για 41 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Independent, η αξία της εκτοξεύτηκε από τότε που ο Μπρους Γουίλις την αγόρασε για 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004.

Σημειώνεται ότι η ταυτότητα του νέου αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ αυτή ήταν τη δεύτερη ακριβότερη πώληση κατοικίας στην κομητεία του Λος Άντζελες για φέτος και η επιβλητική ιδιοκτησία έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων πωλήθηκε χωρίς να βγει επίσημα στην αγορά αυτή την εβδομάδα.

Η έπαυλη μεσογειακού στιλ που χτίστηκε το 1928, είναι περίπου 957 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, κάβα κρασιών, αίθουσα προβολών και δύο γκαρνταρόμπες. Στον εξωτερικό χώρο, το κτήμα περιλαμβάνει γήπεδο τένις, πισίνα και μια εσωτερική αυλή με σιντριβάνι.

Ο Μπρους Γουίλις με την Έμα Χέμινγκ, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2009, επέκτειναν το σπίτι φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια όσο ζούσαν εκεί με τις δύο κόρες τους και τα τρία παιδιά που έχει ο ηθοποιός από τον πρώτο του γάμο με τη Ντέμι Μουρ.

Το πρόβλημα υγείας του Μπρους Γουίλις

Τον Μάρτιο του 2022, η οικογένεια του Μπρους Γουίλις αποκάλυψε ότι ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ διαγνώστηκε με αφασία, μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας ανακοινώνοντας παράλληλα την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Παράλληλα, έναν χρόνο αργότερα η σύζυγος του έκανε γνωστό πως η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια ενώ πέρυσι αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση να μεταφέρει τον ηθοποιό σε μια ξεχωριστή, ισόγεια κατοικία κοντά στην κύρια οικία της οικογένειας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει για εκείνον ένα πιο «ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον».

«Η άνοια εξελίσσεται διαφορετικά στο σπίτι του καθενός και πρέπει να κάνεις ό,τι είναι σωστό για τη δυναμική της οικογένειάς σου και ό,τι είναι σωστό για τον άνθρωπό σου. Είναι αποκαρδιωτικό για μένα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να στηρίξουμε ολόκληρη την οικογένειά μας, αυτό άνοιξε τον κόσμο του Μπρους», πρόσθεσε η Έμα Χέμινγκ.