Μύκονος: Τρεις Ρωσίδες έφεραν ξανά τον «καύσωνα» με τις πόζες και τα παιχνίδια τους στην Παράγκα

Εντυπωσίασαν με τα καλλίγραμμα κορμιά και τα μικροσκοπικά μπικίνι που είχαν επιλέξει στην παραλία
Εικόνα από Mykonos Live TV
Το καλοκαίρι έχει τελειώσει όμως η Μύκονος συνεχίζει να έχει τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Παράγκα, τα βλέμματα κέντρισαν προ ημερών, τρεις Ρωσίδες που έδειχναν να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα στην παραλία.

Με τα αποκαλυπτικά μπικίνι που είχαν επιλέξει ήταν αδύνατον να περάσουν απαρατήρητες. Οι τρεις Ρωσίδες έκαναν τις βουτιές τους και δεν απέφυγαν την κάμερα του Mykonos Live TV. Ευχαρίστησαν για τα κολακευτικά σχόλια που άκουγαν, ωστόσο η πρώτη που μίλησε δεν έδειξε ενθουσιασμένη με το νησί των Ανέμων.

Σε ερώτηση για το αν της αρέσει η Μύκονος, αρκέστηκε να απαντήσει «Έτσι κι έτσι». Πρόσθεσε πως ήρθε με την παρέα της για δυο μέρες στο νησί.

Μοντέλο δήλωσε η μία από τις πρώτες. «Μου αρέσει το ελληνικό φαγητό και οι άντρες εδώ» πρόσθεσε μια από τις φίλες της, η οποία πρόσθεσε πως έχει σκεφτεί να ζήσει στη χώρα μας.

Οι τρεις Ρωσίδες έδειχναν να τα περνούν υπέροχα και να απολαμβάνουν τα βλέμματα στην παραλία, που έκρυβαν θαυμασμό για τις άψογες αναλογίες τους.

