Μυρτώ Αλικάκη: Έχω αποφασίσει για δικούς μου προσωπικούς λόγους να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει

Η Μυρτώ Αλικάκη δεν αγχώνεται για τον χρόνο που περνάει. Το έχει φιλοσοφήσει και φροντίζει να απολαμβάνει τις ομορφιές που έχει η κάθε ηλικία. Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τόνισε πως εργάζεται σε έναν χώρο, που όλες οι ηλικίες είναι ευπρόσδεκτες.

Ειδικότερα, η Μυρτώ Αλικάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι έχω νιώσει ηλικιακό ρατσισμό στην επαγγελματική μου διαδρομή. Εντάξει, κινούμαι σε έναν χώρο που όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες ωστόσο υπάρχει μια πίεση για εμάς της γυναίκες. Νομίζω πως πλέον υπάρχει και για τους άνδρες πίεση όταν περνάει ο χρόνος».

«Εγώ έχω αποφασίσει για δικούς μου, προσωπικούς, λόγους να μην αγχώνομαι με τον χρόνο που περνάει, να το απολαύσω και να πάω παρακάτω».

«Πιστεύω ότι στη ζωή είναι καλό να αγκαλιάζουμε το νέο που έρχεται και το καινούργιο, να αφήνουμε χώρο στα νιάτα, να μαθαίνουμε από τους νέους ανθρώπους. Να μην τους νιώθουμε σαν απειλή αλλά σαν κάτι που μας εμπλουτίζει. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που είναι νάρκισσοι και νιώθουν ότι οτιδήποτε είναι γύρω τους, τους απειλεί. Από τη φύση μου όμως, επειδή είμαι ήπιος χαρακτήρας, συνήθως το ξεπερνάω γρήγορα αυτό με τους ανθρώπους και δίνω γρήγορα το σήμα ότι δεν αποτελώ απειλή» πρόσθεσε, ακόμα, η Μυρτώ Αλικάκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο OPEN.

«Η πρώτη φορά που τα βρήκα σκούρα στη ζωή μου ήταν όταν έγινα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό, στα 21 μου, με την Αναστασία» είπε η Μυρτώ Αλικάκη προ ημερών, σε παλαιότερη συνέντευξη που παραχώρησε.