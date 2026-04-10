Μυρτώ Αλικάκη – Πέτρος Λαγούτης: Οι δύο γιοι τους μιλούν πρώτη φορά για το διαζύγιο που πήραν οι γονείς τους

Μυρτώ Αλικάκη και Πέτρος Λαγούτης υπήρξαν παντρεμένοι από το 2002 μέχρι το 2010 και απέκτησαν δύο παιδιά. Ο 23χρονος Δημήτρης και ο 20χρονος Γιώργης παραχώρησαν συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησαν για το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς τους, για το πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις τους τα επόμενα χρόνια, ενώ ρωτήθηκαν και για τα στοιχεία που έχουν πάρει από τον πατέρα και τη μητέρα τους.

Παρά το διαζύγιο, Μυρτώ Αλικάκη και Πέτρος Λαγούτης διατήρησαν άψογες σχέσεις και βρίσκονταν πάντα κοντά στα παιδιά τους. Εκείνα θυμούνται ότι σε γιορτές και γενέθλια ήταν όλοι μαζί. Σήμερα, είναι σε θέση να καταλάβουν πως ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι γονείς τους τη διάλυση του γάμου τους, ήταν ο ιδανικός. Διδάχθηκαν «πολιτισμό» και έμαθαν πώς πρέπει δυο άνθρωποι να προχωρούν μπροστά χωρίς ακρότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ηθοποιοί δηλώνουν πλέον φίλοι. Ο Πέτρος Λαγούτης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αγάπη τους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και ότι η σχέση τους βελτιώθηκε σημαντικά μετά τον χωρισμό. Παρότι έχουν χωρίσει στη ζωή, έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά στο θέατρο και την τηλεόραση, αποδεικνύοντας τον αλληλοσεβασμό τους.

Ποια στοιχεία έχετε από τον πατέρα σας και τι από τη μητέρα σας;