Μυρτώ Αλικάκη – Πέτρος Λαγούτης: Οι δύο γιοι τους μιλούν πρώτη φορά για το διαζύγιο που πήραν οι γονείς τους

Μυρτώ Αλικάκη και Πέτρος Λαγούτης υπήρξαν παντρεμένοι από το 2002 μέχρι το 2010 και απέκτησαν δύο παιδιά. Ο 23χρονος Δημήτρης και ο 20χρονος Γιώργης παραχώρησαν συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησαν για το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς τους, για το πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις τους τα επόμενα χρόνια, ενώ ρωτήθηκαν και για τα στοιχεία που έχουν πάρει από τον πατέρα και τη μητέρα τους.
Παρά το διαζύγιο, Μυρτώ Αλικάκη και Πέτρος Λαγούτης διατήρησαν άψογες σχέσεις και βρίσκονταν πάντα κοντά στα παιδιά τους. Εκείνα θυμούνται ότι σε γιορτές και γενέθλια ήταν όλοι μαζί. Σήμερα, είναι σε θέση να καταλάβουν πως ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι γονείς τους τη διάλυση του γάμου τους, ήταν ο ιδανικός. Διδάχθηκαν «πολιτισμό» και έμαθαν πώς πρέπει δυο άνθρωποι να προχωρούν μπροστά χωρίς ακρότητες.
Οι δύο ηθοποιοί δηλώνουν πλέον φίλοι. Ο Πέτρος Λαγούτης έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η αγάπη τους δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και ότι η σχέση τους βελτιώθηκε σημαντικά μετά τον χωρισμό. Παρότι έχουν χωρίσει στη ζωή, έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά στο θέατρο και την τηλεόραση, αποδεικνύοντας τον αλληλοσεβασμό τους.
Ποια στοιχεία έχετε από τον πατέρα σας και τι από τη μητέρα σας;
Γιωργής: Στο κομμάτι της εμφάνισης και το κινησιολογικό μού λένε ότι έχω πάρει από τον πατέρα μου. Επίσης από τη μαμά μου έχω πάρει την υπομονή της. Ο μπαμπάς είναι πιο βιαστικός, κάτι που δεν το έχω. Είμαι πιο ψύχραιμος και εξετάζω καλύτερα μια κατάσταση, όπως και η μητέρα μου.
Δημήτρης: Από τη μητέρα μου έχω πάρει τη λογική της και τον καθαρό τρόπο σκέψης της και από τον πατέρα μου έχω πάρει την υπεραναλυτικότητα και την όρεξη για συζήτηση που κάνουμε με φιλοσοφική διάθεση.
Πώς αντιμετωπίσατε τον χωρισμό των γονιών σας;
Γιωργής: Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι πολλά. Μου έχει μείνει βέβαια η κουβέντα που μας έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους. Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί.
Δημήτρης: Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 8 χρόνων και ο Γιωργής 5. Είναι μια δύσκολη στιγμή για ένα παιδί, αλλά το διαχειρίστηκαν πολύ ωραία οι γονείς μας.