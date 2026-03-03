«Να μη σε δω ξανά»: Κυκλοφόρησε η επιτυχία της Johanna στο YouTube

Στο YouTube και με εντυπωσιακή εικόνα κυκλοφόρησε η μεγάλη επιτυχία «Να μη σε δω ξανά» της τραγουδίστριας Johanna, το κομμάτι που έχει ήδη σαρώσει τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media.

Το single της τραγουδίστριας Johanna, που σημειώνει τεράστια επιτυχία στο Spotify με χιλιάδες streams και αναπαραγωγές ήχου στο Tik Tok, αποκτά πλέον και οπτική ταυτότητα μέσα από ένα δυναμικό music video, σε σκηνοθεσία του Μενέλαου V.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη ελληνική εκδοχή του «Tiba Tani La» από τη Johanna έχει ήδη γίνει viral, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αίγυπτο, στην χώρα που «γεννήθηκε» το πρωτότυπο τραγούδι.

Η Johanna κάνει ακόμα ένα ηχηρό statement στη μουσική βιομηχανία με την συγκεκριμένη κυκλοφορία μετατρέποντας το κάθε της βήμα σε είδηση.